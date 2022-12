Streit in Bremen eskaliert: Mann mit Messer verletzt

Von: Yannick Hanke

In Bremen-Walle ist ein Streit zwischen zwei Männern ausgeartet. Ein Messer kam zum Einsatz, auf einen der beiden Männer wurde eingestochen. © Maximilian Koch/imago/Symbolbild

Im Bremer Stadtteil Walle ist ein Streit zwischen zwei Männern ausgeartet. Der Ältere von beiden zückte ein Messer und stach auf den Jüngeren ein.

Bremen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. Dezember 2022, eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Bremen-Walle. Der jüngere der beiden Männer wurde dabei durch ein Messer verletzt.

Streit in Bremen-Walle eskaliert: Mann sticht auf anderen Mann mit Messer ein

Wie die Polizei berichtet, stritten der 36 Jahre alte Bewohner und sein 47 Jahre alter Freund gegen Mitternacht aus bislang unbekannten Gründen in der Wohnung an der Waller Heerstraße. Der Streit artete aus und der 47-Jährige zückte ein Messer. Mit diesem stach er dann auf den Jüngeren ein. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Der Verletzte kam mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus, wo er anschließen operiert wurde. Nach einer Fahndung konnte die Polizei den Angreifer stellen und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

