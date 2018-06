Streit am Werdersee eskaliert: 20-Jähriger tritt Bekanntem mehrfach gegen den Kopf 

Bremen - Einsatzkräfte der Polizei Bremen haben in der Nacht zu Sonntag in der Bremer Neustadt einen 20 Jahre alten Mann festgenommen. Er attackierte zuvor seinen 27 Jahre alten Bekannten mehrfach mit Tritten gegen den Kopf.

Wie die Polizei berichtet, gerieten die zwei erheblich angetrunkenen Männer am Werdersee in einen Streit und schlugen sich. Hierbei trat der 20-Jährige laut Zeugenaussagen mehrfach gegen den Kopf seines Kontrahenten. Der Angreifer konnte noch in der Nähe des Tatorts von Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sein 27 Jahre alter Bekannter wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eine Haftprüfung dauert an.

Die Polizei weist darauf hin, dass jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen tödlich sein kann. „Wenige Zentimeter können entscheiden“, sagt ein Sprecher. Es hänge regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. „Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.“

