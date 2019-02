Streit im Obdachlosenmilieu: Mann niedergeschlagen und getreten

Streit im Obdachlosenmilieu: Ein 37-jähriger Mann wurde in Bremen durch Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt

Zu dem Streit kam es am Sonntag gegen 16.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Der 37-Jährige wurde von einem 20 Jahre alten Angreifer mit mehreren Faustschlägen gegen den Hinterkopf niedergeschlagen. Anschließend trat er dem am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf. Das teilt die Polizei mit.

Zeugen eilten zur Hilfe und informierten die Polizei. Daraufhin flüchtete der 20-Jährige. Der 37-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 20-jährige Angreifer erschien im Zuge der Sachverhaltsaufnahme erneut am Tatort, die Einsatzkräfte wurden auf Grund der sehr guten Beschreibungen der Zeugen sofort auf ihn aufmerksam und nahmen den Mann fest. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftbefehlsantrag.

