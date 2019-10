Streit vor Bremer Bar: Jugendliche schlagen 22-Jährigen

Polizei fasst Verdächtige

+ © Kuzaj (Symbolbild) Ein 22-Jähriger ist an Herdentorsteinweg in Bremen verletzt worden. © Kuzaj (Symbolbild)

Vor einer Bar am Herdentorsteinweg in Bremen ist in der Nacht zu Sonnabend ein Streit eskaliert. Ein 22-Jähriger wurde dabei laut Polizei unter anderem mit einem Gürtel angegriffen und verletzt.