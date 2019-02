Streit in Huchting: Verletzter Opfer klingelt an Tür der Nachbarin

Ein Mann wurde in Huchting von Unbekannten verletzt. Mit Stichverletzungen klingelte das Opfer bei einer Nachbarin und bat um Hilfe.

Bremen - Am Dienstagnachmittag verletzten bislang noch unbekannte Männer in Huchting einen 59-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand.

Der verletzte Mann klingelte bei einer Nachbarin und bat um Hilfe. Als die Frau ihn in die Wohnung ließ, fielen ihr die Stichverletzungen auf. Sofort alarmierte sie die Polizei.

Der Mann gab an, gegen 16 Uhr im Bereich eines Kiosk in der Kirchhuchtinger Landstraße mit fünf unbekannten Männern in Streit geraten zu sein. Die Täter verletzten den 59-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand am Rücken. Das Opfer kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Das teilt die Polizei mit.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Der 59-Jährige zeigte sich durchweg unkooperativ. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0421/362-3888 entgegen.

