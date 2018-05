Streit zwischen Großfamilien in Huchting: Acht Personen verletzt

Hintergründe unklar

Bremen - Zwischen zwei Großfamilien kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung in einer Shisha-Lounge in Huchting. Acht Beteiligte wurden verletzt und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Polizei nahm 17 Personen vorübergehend in Gewahrsam.