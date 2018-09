Wer darf Neugeborenes zuerst nehmen? Verwandte kloppen sich in Klinik

Streit in Schwachhausen eskaliert

Bremen - Einsatzkräfte der Polizei mussten am Samstag eine Schlägerei auf der Entbindungsstation einer Klinik in Schwachhausen unterbinden. Mehrere Familienangehörige stritten sich nach der Entbindung eines Säuglings derart, dass es in eine Schlägerei ausartete.