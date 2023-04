Alleine gegen Amazon: Bremer Designerin kämpft gegen Markendiebstahl

Von: Marvin Köhnken

Viktoria Theoharova hat den Slogan „Liebe Digga, Liebe“ erdacht sowie die Marken dahinter mit Leben und Werten gefüllt. Nun fürchtet sie um ihre Geschäftsgrundlage. © Marvin Köhnken

Markenrecht schützt geistigen Eigentum vor Diebstahl. Doch was, wenn sich nicht alle daran halten? Eine Bremer Modedesignerin stellt diese Frage nun vor Gericht. Ihr Gegner: Der Internet-Reise Amazon.

Bremen – Viktoria Theoharova ist wütend und erschöpft. Die Bremerin steht in dieser Woche am Landgericht Frankfurt dem größtmöglichen Gegner gegenüber, den sich eine Kleinunternehmerin vorstellen kann: Amazon. Beim Internet-Versandhändler hat die Schwester der 38-Jährigen im vergangenen Herbst Produkte entdeckt, die dort laut europäischem Marken- und Patentrecht gar nicht verkauft werden dürften. Weil das Recht dafür ausschließlich bei der Bremerin liegt, sagt sie kreiszeitung.de.

Was diese Produkte ausmacht und den Ärger ausgelöst hat? Alle tragen den Slogan „Liebe Digga, Liebe“, eben jenes Label, das sich Viktoria Theoharova vor mehr als zwei Jahren als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt in München hat schützen lassen. Mit Unterschrift, Bundesadler und allen Kosten, die dazugehört. „Was ist so eine geschützte Marke samt „®“ noch wert, wenn sich niemand dran hält?“, fragt sie und fordert nun eine Antwort des Gerichts in Frankfurt.

Amazon geht gegen gerichtliche Unterlassungserklärung vor

Viktoria Theoharova hatte sich im Herbst 2022 sofort an ihre Anwälte gewandt. Ein erstes Schreiben an Amazon, das als Betreiber einer Verkaufsplattform dafür Sorge zu tragen hat, dass dort keine Markenrechtsverletzungen passieren, zeigte keine Wirkung. Die einstweilige Verfügung gegen Amazon, die Produkte des möglichen Eigentumsdiebs aus dem Onlineshop zu verbannen und eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, lehnte der Konzern ab.

Der Internet-Riese hatte der Bremerin laut eigener Angaben stattdessen einen Vergleich angeboten und wollte die bis dahin entstandenen Anwaltskosten übernehmen. Doch Theoharova lehnte ab. In der Folge gab das Landgericht Frankfurt der Label-Eigentümerin recht, die einstweilige Verfügung wurde im November durchgesetzt. Der Verkauf von Produkten, die die Wortmarke „Liebe Digga, Liebe“ tragen, dürfen demnach nicht mehr auf der Plattform angeboten werden.

Doch Amazon legte Widerspruch ein, darum nun die Verhandlung am Landgericht Frankfurt. Der Termin ist für Freitagvormittag angesetzt. Gegenüber IPPEN.MEDIA, wozu auch kreiszeitung.de gehört, teilte der Versandriese mit, zu laufenden Verfahren grundsätzlich keine Auskunft geben zu wollen. Eine Sprecherin kündigte an, unmittelbar nach einem Urteil zu dem Fall Stellung beziehen zu wollen.

Für Amazon ist der Slogan „Liebe Digga, Liebe“ nur Deko

Viktoria Theoharova, die an der Uni Bremen Markenmanagement studiert und dabei stetig mit Marken- und Patentrecht zu tun hatte, stand im Verlauf des Streits vor der Wahl: Einknicken oder für die eigene Marke kämpfen.

Amazon begründete den Widerspruch damit, mein Slogan sei nicht schützenswert, sondern nur Deko.

„Amazon begründete den Widerspruch damit, mein Slogan sei nicht schützenswert, sondern nur Deko,“ sagt sie mit großer Empörung. Die Modeschöpferin ist überzeugt: „Klar sind wir klein, aber natürlich wollen wir auch groß werden!“ Und das ginge nur mit einer überzeugenden und starken Marke. Doch dann komme Amazon und untergrabe diese Bemühungen, indem der Konzern ihr das exklusive Nutzungsrecht für „Liebe Digga, Liebe“ abspricht.

Nun also sieht sich Viktoria Theoharova „einem Super-GAU“ gegenüber, hat sie doch ihren unternehmerischen Erfolg neben der Marke „Huddy“ zuletzt vor allem an dieses Label geknüpft. Nachhaltig und regional sei dieses Label, mit Liebe und Werten gefüllt – eben das komplette Gegenteil von dem, wofür Amazon stehe. Rund 20 Prozent aller Erlöse des „Liebe Digga, Liebe“-Labels gehen entweder an die „Tasse Bremen“, eine Tagesstätte für Menschen ohne Wohnung, oder fließen als Spende in die Ukraine.

Viktoria Theoharova fürchtet um negative Wirkung auf Gründerszene

Stellvertretend für viele andere Unternehmen und Start-ups reist Viktoria Theoharova nun nach Frankfurt. „Wofür zahle ich eigentlich und lasse eine Marke schützen, wenn es am Ende nichts wert ist und sich andere einfach nicht daran halten?“ Eine mögliche Konsequenz sei es laut Theoharova, dass Start-ups nichts mehr wagen würden oder Menschen das Risiko einer kreativen Existenzgründung samt innovativer Marke gar nicht mehr eingingen.

In Rücksprache mit ihren Anwälten war für Viktoria Theoharova aber auch klar: Das wird nicht leicht und das wird bei einer Niederlage vor Gericht auch alles andere als günstig, denn der Verlierer müsse die Kosten des Verfahrens tragen. „Ich habe echt keine Lust, gegen Amazon vorzugehen. Aber ich kämpfe diesen Kampf nicht nur für mich, sondern auch symbolisch für alle, die keine Kraft haben, ihr Eigentum zu verteidigen“, sagt die Bremerin. Erlebt habe sie ähnliche Formen von Diebstahl schon häufig. Immer wieder hatten Gründer dabei das Nachsehen.

Geistiger Diebstahl im Mode- und Kleidungsbusiness leider keine Seltenheit

So tauchten auf einmal die ungewöhnlichen Rucksäcke eines aufstrebenden Unternehmens bei Tchibo auf. Und damit auch die Frage, welche Konsequenzen so etwas haben müsste. Über das Gründerpaar aus Berlin hatte im vergangenen Sommer unter anderem die ZEIT berichtet. Anders als im aktuellen Fall geht es hierbei allerdings nicht um eine Wortmarke, sondern um ein Produkt.

Besonders dreist: Die beiden Rucksack-Entwickler entdeckten laut eigener Aussage die Bestellung eines ihrer Rucksäcke an eine Adresse in Hamburg, an der sich die Tchibo-Zentrale befindet. Letztlich zog das Geschwisterpaar allerdings nicht vor Gericht. Das wiederum tut nun Viktoria Theoharova und hat dabei auch den innovativen Rucksack aus Berlin im Hinterkopf.

Juristische Auseinandersetzung wird zur Finanzschlacht: Bremerin bittet um Unterstützung

Finanziell steht die Bremer Unternehmerin dabei vor einem großen Problem. Geht der Prozess verloren, wird es teuer. Um in solch einem Fall schlimmstenfalls nicht sogar die Tür des eigenen Studios schließen zu müssen, bittet sie online um Unterstützung. In ihrer Fundraising-Kampagne wird deutlich, um welche Betrag es dabei geht.

Um 10.000 Euro bittet sie dort all jene, die sie unterstützen möchten. Bis Mittwochabend waren davon bereits rund 4200 Euro erreicht. Geld, dass in diesem Kampf David gegen Goliath beweist, dass die Bremerin tatsächlich nicht alleine ist im Prozess gegen den Internet-Riesen Amazon.