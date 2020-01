Streik bei Bosch

Protest gegen Werksschließung

+ Autozulieferer Bosch will Stellen abbauen – auch in Bremen. Foto: DPA/SCHULDT

Bremen – Die meisten Mitarbeiter des Autozulieferers Bosch in Huchting haben am Donnerstag gegen die Schließung ihres Werks noch in diesem Jahr protestiert. Rund 250 Mitarbeiter beteiligten sich von 4 Uhr an am ersten Warnstreik in der Auseinandersetzung, wie der Geschäftsführer der IG Metall Bremen, Volker Stahmann, sagte. Bosch wolle das Werk zum Jahresende 2020 schließen, obwohl es noch Aufträge und damit mögliche Beschäftigung bis Ende 2023 gebe. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) unterstützte die Mitarbeiter am Morgen vor Ort am Werk.