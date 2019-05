„Street Jam“ von „Hood Training“ am Schlachthof

„Frei aus der Seele“

+ © Kowalewski Kraftaufbau mit dem Körpergewicht: Nobar Hussein macht im Kulturzentrum Schlachthof eine Vorübung für die „Hangwaage“. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Arkadi (15) aus Bremen rappt los: „Ich komme von da, wo Du noch nicht warst. Ich hab‘ das gesehen, was Du in Deinen schlechtesten Träumen nicht siehst.“ Er hat Freude an seinem Rap-Workshop beim „Street Jam“ des Sport- und Integrationsprojekts „Hood Training“ der „Aktion Hilfe für Kinder“. 80 Jugendliche in vier Workshops – viel Leben im Kulturzentrum Schlachthof.