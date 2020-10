Leere Einkaufsstraßen, leere Kassen: Die Corona-Pandemie hat Bremen hart getroffen und auch Löcher in die öffentlichen Haushalte gerissen. Der Senat hat mit einem „Bremen-Fonds“ reagiert und will mit dem Geld auch Strategien für einen Neustart entwickeln.

Bremen – Die Pandemie stellt Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vor riesige Herausforderungen. Sie reißt unter anderem gewaltige Löcher in die Haushalte von Bund und Ländern. Der rot-grün-rote Bremer Senat hat reagiert – und im Juni einen „Bremen-Fonds“ in Höhe von 1,2 Milliarden Euro aufgelegt, was etwa 20 Prozent des regulären Haushalts entspricht. Für 2020 sind davon 270 Millionen Euro eingeplant, für 2021 der große Rest von 930 Millionen Euro.

Erste Soforthilfen beispielsweise an Krankenhäuser, für öffentliche Unternehmen wie die Bremer Straßenbahn AG, an Gastronomie und Veranstaltungsbranche sind geflossen. Jetzt geht es darum, eine Strategie für den Neustart nach der Krise zu entwickeln, „um eine Modernisierungsoffensive in die Wege zu leiten“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Zur Unterstützung hat der Senat zwei externe Gutachten in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse wurden am Dienstag im Rathaus im Rahmen einer Senatspressekonferenz präsentiert.

Der „Bremen-Fonds“ soll die Folgen der Corona-Pandemie in Bremen und Bremerhaven abfedern. Der Fonds sei damit ein „wichtiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit“, ergänzte Bovenschulte. „Der Fonds ist kein Nebenhaushalt. Er soll helfen, das Land aus der Notlage herauszuholen“, ergänzte Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Neue Kredite aufzunehmen, sei in der aktuellen Notsituation zulässig und vor allem unverzichtbar.

Bremer Strategien für den Neustart:

Fonds ist kein Nebenhaushalt

Und eben das bestätigt das Gutachten von Professor Dr. Stefan Korioth von der Ludwig-Maximiliams-Universität München. Die Pandemie sei eine außergewöhnliche Notsituation und erlaube es daher, von der gesetzlich verankerten Schuldenbremse abzuweichen. Zweck der Schuldenaufnahme müsse es sein, „die Handlungsfähigkeit des Staates zu erhalten und zu stärken“. Weiter heißt es: „Notlagenverschuldung ist ein Ausnahmefall, der im Interesse tragbarer Staatsfinanzen eng auszulegen und auf die Pandemiefolgen zu begrenzen ist. Notlagenkredite dürfen Maßnahmen mit Pandemiebezug finanzieren. Notlagenkredite sind kein Mittel zur Erweiterung des regulären Budgets.“

Dass Bremen von Corona hart erwischt wurde, bestätigt das Gutachten von Professor Dr. Jens Südekum (IW Consult). Unter anderem hat eine Unternehmensbefragung ergeben, dass Umsätze und Kapazitätsauslastungen um 30 Prozent zurückgegangen seien, im für Bremen wichtigen Fahrzeugbau um fast 60 Prozent. Die Gutachter sprechen von einer „besonderen Corona-Betroffenheit“ des kleinsten Bundeslandes.

Bremer Strategien für den Neustart:

Vier Aktionsprogramme

Jetzt werden vier Aktionsprogramme zur digitalen, ökonomischen und wirtschaftlichen Transformation sowie zum sozialen Zusammenhalt aufgelegt und mit 200 Millionen Euro aus dem „Bremen-Fonds“ gefüllt. Die Ressorts sollen dafür konkrete Projekte anmelden. Ein Beispiel: Die Stahlwerke sollen bei der Umstellung der Produktion auf die Wasserstofftechnologie unterstützt werden.

Der Senat will die Ausnahmeregel der Schuldenbremse auch im nächsten Jahr in Anspruch nehmen. Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft müssen noch zustimmen. Strehl sagte: „Wir brauchen neue Kredite, um damit Maßnahmen zur Bewältigung der Krise zu finanzieren.“

Corona in Bremen: Inzidenzwert steigt

Die Zahl der Corona-Fälle im Land Bremen ist am Dienstag um 94 gestiegen, davon allein 92 in der Stadt Bremen. Das teilte das Gesundheitsressort mit. Damit sind seit März insgesamt 3 724 Infektionen bekanntgeworden (davon 315 in Bremerhaven). Aktuell sind 1 119 (+54) bestätigte Fälle bekannt, davon 1 084 in der Stadt Bremen. Sie gilt seit dem Überschreiten des als kritisch festgelegten Inzidenzwertes als Risikogebiet. Der Wert stieg am Dienstag deutlich an – auf 94,3 (Bremerhaven: 21,2). Im Land liegen 78 Covid-19-Patienten in Kliniken (zehn aus dem Umland), davon 17 auf Intensivstationen. Sechs müssen beatmet werden.

Corona in Bremen: 50 Infizierte in Heimen

In zwölf Altenheimen und drei Behinderteneinrichtungen gibt es 50 Corona-Fälle. Mehr als die Hälfte sind Mitarbeiter. In der vergangenen Woche wurden laut Gesundheitsressort insgesamt rund 15 200 Tests auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgeführt - täglich im Schnitt rund 2 170 Tests und damit nochmal fast 500 mehr als die Woche zuvor. gn

Von Jörg Esser