„Benötigen Sie die Rolex?“ Wie Straßenraub die Bremer Polizei beschäftigt

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Straßenraub – ein alltägliches Delikt in Bremen. In jüngster Zeit haben es Täter besonders auf wertvolle Armbanduhren und Schmuck abgesehen. Unser © Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Bremen – „Wenn ich überhaupt noch nach Bremen fahre, lasse ich den Schmuck zu Haus.“ So wie die Rentnerin aus Syke, von der dieser Satz stammt, sehen es mittlerweile viele Menschen. Stadtbummel, Theaterbesuch oder schönes Abendessen mit Kette, Ringen, Armbanduhr? Lieber nicht, sicher ist sicher. Zu unsicher nämlich wirken etliche Straßen und Plätze der Hansestadt, zu häufig sind Meldungen von Raubüberfällen zu lesen. Sie hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

In den zurückliegenden Wochen und Monaten haben sich Meldungen von Fällen gehäuft, bei denen Menschen wertvoller Schmuck (zum Beispiel Halsketten), Luxus-Handtaschen und teure Armbanduhren (wie etwa der Marke Rolex) geraubt und dabei häufig förmlich entrissen worden sind. Zu diesen Fällen kommt es oft in der Innenstadt, aber auch andernorts in Bremen. Die Taten geschehen nicht nur abends oder in der Nacht, sondern auch am helllichten Tag. Opfer sind junge und ältere Menschen gleichermaßen.

Straßenraub in Bremen: Schmuck, Halsketten und Uhren

Ein paar Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Borgfeld, 7. Mai – eine von zwei unbekannten Frauen verwickelt einen 52-Jährigen auf einem Parkplatz in ein Gespräch, am Ende fehlt seine Rolex. Neustadt, 15. Mai – zwei unbekannte Männer bitten einen 63-Jährigen, ihn zu fotografieren, und reichen ihm ein Handy. Dann reißen sie ihm die Rolex vom Handgelenk. Schlachte, 15. Mai – ein junger Mann bedroht einen 17-Jährigen mit einem Messer und raubt ihm die Rolex. Bahnhofsvorstadt, 31. Mai – ein Unbekannter reißt einem 66-Jährigen vor einem Restaurant die Armbanduhr weg.

Bremen: Täter reißen Opfern die Ketten vom Hals

Schüsselkorb, 15. Juni – ein Unbekannter stößt einen 52-Jährigen von hinten um und reißt ihm die Armbanduhr der Marke Patek Philippe vom Handgelenk. Am Wall, 18. Juni – ein Jugendlicher umarmt einen 17-Jährigen unvermittelt und reißt ihm die Goldkette vom Hals. Nachdem es dem 17-Jährigen gelungen war, Fotos zu machen, ermittelt die Polizei einen 18-jährigen Verdächtigen. Bischofsnadel, 18. Juni – ein Unbekannter reißt einer 88-jährigen Frau die Chanel-Handtasche von der Schulter. Martinistraße, 18. Juni – ein Räuber reißt einem 82-Jährigen die Rolex vom Handgelenk. Bahnhofsplatz, 2. Juli – ein 19-Jähriger bekommt einen Faustschlag ins Gesicht, der Angreifer reißt ihm die Goldkette vom Hals und raubt ihm zudem Handy, Kopfhörer und Geldbörse.

Was steckt hinter all diesen Taten? Läuft das organisiert? Frage an die Bremer Polizei: Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass diese Taten gezielt und organisiert geschehen? „Für eine strukturierte und organisierte Tatbegehung liegen aktuell keine Hinweise vor“, antwortet Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Es liegt jedoch nahe, dass bei den Tätern zumindest eine gewisse Fachkenntnis über den Geldwert einer Uhr, die entwendet werden soll, vorliegt.“

Bremer Polizei: „Von den in Rede stehenden Taten wurden nur sehr wenige aufgeklärt“

Und: „Im vergangenen Jahr hatten wir auch Straßenraube mit der gezielten Diebesbeute von hochwertigen Armbanduhren. Einige dieser Straftaten konnten unbegleiteten minderjährigen Zuwanderern zugeordnet werden. Konzentrierte Maßnahmen der Polizei Bremen führten dann zu Untersuchungshaftbefehlen für fünf junge Zuwanderer und einer spürbaren Lageberuhigung“, so Matthiesen. Wo landen die Beutestücke, wo werden sie gehandelt? Darauf kommt diese Antwort: „Hierzu gibt es verschiedene Arbeitshypothesen, denen nachgegangen wird.“ Straßenraub sei „kein Bremer Phänomen, sondern deutschlandweit ein bekannter Modus Operandi“. Die Bremer Polizei begegne „Straßenraub seit Längerem mit verdeckten und offenen operativen Maßnahmen, gezielten Ermittlungen sowie Prävention und Öffentlichkeitsarbeit“, so der Sprecher.

Wie wirksam sind die Zeugenaufrufe nach diesen Taten? Matthiesen: „Da die in Rede stehenden Straftaten überwiegend in der Öffentlichkeit begangen werden, ist ein Zeugenaufruf als kriminalistische und strafprozessuale Maßnahme zur Identifizierung des Täters grundsätzlich zielführend. Daten zur Erfolgsquote von Zeugenaufrufen werden statistisch allerdings nicht erfasst.“ Und in aller Deutlichkeit: „Von den in Rede stehenden Taten wurden angesichts der schnellen Tatbegehung und des sehr kurzfristigen Kontaktes zwischen Opfer und Täter nur sehr wenige aufgeklärt.“

Polizei Bremen: „Überlegen Sie, was Sie unterwegs brauchen“

Die Opfer dieser Taten erleiden nicht allein einen materiellen Schaden. Sie müssen mit einem Erlebnis fertig werden, das zuweilen zu Verletzungen führt und obendrein als verstörend und demütigend empfunden werden kann. Was ist zu tun? Die Polizei gibt Tipps zur Prävention – und sagt dabei im Grunde etwas Ähnliches wie die eingangs zitierte Sykerin, die in ihren Schmuck in Bremen nicht mehr trägt. „Ich überlege, was ich mitnehme“, diesen Rat gibt Polizeisprecher Matthiesen. „Bevor Sie das Haus verlassen, überlegen Sie, was Sie unterwegs brauchen! Benötigen Sie wirklich so viel Bargeld, alle Kreditkarten, die teure Halskette, die Rolex?“ Und ansonsten: Wertsachen verdeckt am Körper tragen (was im Falle von Schmuck widersinnig wirken kann) und „so selbstbewusst und wehrhaft wie möglich“ auftreten – denn: „Täter suchen sich Opfer, keine Gegner.“