Straßenbahn erfasst Fußgänger in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein Fußgänger wurde am Freitagabend in Hastedt von einer Straßenbahn erfasst. Der 34 Jahre alte Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bremen – In Bremen hat eine Straßenbahn einen Fußgänger verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 53 Jahre alte Straßenbahnfahrer war mit der Linie 10 auf der Hastedter Heerstraße stadteinwärts unterwegs, als der 34-Jährige zwischen der Föhrenstraße und der Malerstraße plötzlich auf die Gleise lief.

Der Fahrer klingelte noch und leitete die Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.