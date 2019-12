Weg von der Straße

Bremen - Von Steffen Koller. Sie schlafen unter Brücken, leben ohne Privatsphäre und sind dem Wetter meist schutzlos ausgeliefert: Etwa 700 Obdachlose gibt es in Bremen. Rund um das Thema Wohnungslosigkeit hat sich in den vergangenen Monaten einiges bewegt. Während vor kurzem das erste „Little Home” in der Hansestadt gebaut wurde, verfolgt das Sozialressort den Ansatz „Housing First”.

Patrick Jensen geht beruhigter ins Bett, seit der 39-Jährige in seine eigene kleine „Wohnung” gezogen ist. Seit gut zwei Monaten macht sich der Kölner keine Sorgen mehr, wo er seinen 30, zum Teil bis zu 50 Kilo schweren Rucksack lassen soll. Patrick Jensen ist obdachlos und Besitzer eines „Little Home”. Leben auf 3,2 Quadratmetern. Ein Fenster. Eine Tür. Platz für eine Matratze und die wenigen Habseligkeiten, der er besitzt. „Klein, aber geschützt”, sagt Jensen. Und: „Es ist etwas Eigenes, etwas Privates.” Diesen Ansatz verfolgt Sven Lüdecke, Vorsitzender des Vereins „Little Home”, seit nunmehr drei Jahren. Der Kölner ist Initiator der kleinen Häuser auf Rädern. Nun wurde Nummer 120 am Bremer Universum gebaut.

25 Häuser, so Lüdecke, wünsche er sich für jede größere Stadt, insgesamt 69 wurden allein in diesem Jahr von ihm und Unterstützern mit Hilfe von Spenden gebaut. „Wir haben es in diesem Jahr im positiven Sinn übertrieben.” Meist, das berichtet der gelernte Hotelfachmann, bauten die späteren Besitzer selbst mit. Ein wichtiger Punkt in seiner Philosophie. Obdachlose würden so Verantwortung übernehmen und an etwas tüfteln, das nur ihnen gehöre. Lüdecke weiß aber auch, dass es nicht die Patentlösung gegen Obdachlosigkeit ist. Er sieht seine „Little Homes” als Sprungbrett in ein geordnetes Leben, nicht als Wohnraumersatz. Dennoch sind laut Lüdecke in den vergangenen Jahren etwa 50 „Little-Home”-Besitzer in feste Arbeitsverhältnisse gebracht worden oder hätten eine Therapie begonnen.

Für Patrick Jensen ist das Leben in seinem rollenden Zuhause „zehnmal besser als auf der Straße”, sagt er. Allein nachts bei Minustemperaturen ein Dach über dem Kopf zu haben, sei „einfach großartig”. Ganz so überzeugt ist das Sozialressort von der Idee der „Little Homes” nicht, wie Sprecher Bernd Schneider sagt. Schneider verweist darauf, dass die kleinen Häuschen weder Wasser- noch Stromversorgung hätten und eher „strukturlosen Hütten” ähnelten. Grundsätzlich verhalte man sich zu den Häuschen und ihrem „extrem minimalistischen Ansatz zurückhaltend”, wolle sich Ideen gegen Obdachlosigkeit aber nicht von vornherein verschließen. Vorrangig, so Schneider, verfolge die Stadt das Prinzip „Housing First”, das in Bremen sukzessive ausgebaut werden soll.

Dabei soll Obdachlosen zunächst bedingungslos eine Wohnung vermittelt werden, damit sie nach und nach andere Probleme – wie Sucht oder Jobsuche – angehen können. Diesen Weg will auch Bernd gehen. Der 60-jährige Bremer lebt seit etwa zweieinhalb Jahren auf der Straße, nun bezog auch er ein „Little Home”. Abgestellt auf einem nicht näher benannten Privatgelände will er seinem Leben eine neue Richtung geben.

Das Aufstellen auf öffentlichem Grund ist bislang nicht gestattet, erklärt Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts. Doch genau das wünscht sich Lüdecke langfristig. Denkbar wäre für ihn, dass die Häuser zum Beispiel neben Spielplätzen oder an bislang vermüllten Orten abgestellt werden – und die „Little-Home”-Bewohner so als eine „Art Wachschutz” fungieren. Bei den kleinen Häusern müsse genaugenommen eine „erlaubnispflichtige Sondernutzung“ beantragt werden, und diese könne eine Bauabnahme mit sich ziehen, so Tittmann. Ob die Häuser, gerade wegen fehlender Sanitärbereiche und Brandmelder, überhaupt genehmigt werden würden, bezweifelt er.