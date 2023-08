Vor dem Bremer Konzert: Stoppok im Interview über seinen Herzinfarkt und seine Musik

Seit rund 40 Jahren im Musikgeschäft: Stoppok. Im Dezember gibt der Künstler ein Solo-Konzert in Bremen. © Tine Acke

Er kommt Ende des Jahres nach Bremen und gibt ein Solo-Konzert: Stoppok, seit rund 40 Jahren im Musikgeschäft. Im Interview erzählt er über seinen Herzinfarkt und seine Musik - und findet, es ist gut, eine Frau im Haus zu haben.

Bremen – Stoppok ist seit etwa 40 Jahren im Musikgeschäft. Der Sänger, der nur seinen Nachnamen nennen möchte, ist bis heute seinen eigenen Weg gegangen und wollte sich keine Fußfesseln der Platten-Industrie anlegen lassen. Mit Erfolg: Der gebürtige Hamburger hat sich in all den Jahren eine treue Fangemeinde erspielt. Am 2. Dezember kommt er mit seinem Solo-Programm nach Bremen. Im Oktober 2022 erlebte Stoppok die Schattenseite des Lebens. Er erlitt einen Herzinfarkt und in einer Operation wurden ihm zwei Stents gesetzt, einen Monat später folgte ein dritter. Inzwischen ist er genesen und freut sich wieder auf der Bühne stehen zu können. Im Interview mit Reinhard Franke spricht der 67-Jährige über die schwere Zeit, ein besonderes Konzert und das nächste Album.

Hallo, Stoppok! Wie geht es Ihnen nach Ihrem Infarkt?

Mir geht es wieder blendend, wenn man mal davon absieht, dass ich natürlich noch eine ganze Zeit lang diverse Tabletten schlucken muss, die natürlich nicht ohne sind. Ich habe mein Leben lang immer vermieden nach Medikamenten zu greifen, und das nervt jetzt natürlich. Anderseits hätte ich es sicher nicht geschafft, meine verstopften Adern nur mit mentaler Kraft wieder zum Laufen zu bringen.

Sie sprachen von einem „süßen, kleinen Herzinfarkt“, haben Sie das genauso locker genommen wie einst das Gerede von Plattenfirmen-Bossen, die Sie damals für die Charts drillen wollten?

Ja! Irgendwie hatte ich zu keinem Zeitpunkt Todesangst oder sowas. Ich hatte das Glück, dass ich frühzeitig beim Arzt war, bevor ich zusammengeklappt wäre. Der Eingriff an sich, also das Setzen der Stents, war auch nicht dramatisch. Irgendwie fühlte sich alles sehr leicht an. Wenn man bedenkt, dass diese Möglichkeit des Eingriffs, also über einen Katheder, der vom Arm aus ins Herz geschoben wird, die Stents zu setzen, noch nicht so lange existiert. Noch vor 40 Jahren hätte das ganz anders ausgesehen.

Sie hatten noch Glück im Unglück?

Exakt. Es hätte wirklich schlimm ausgehen können. Zum Beispiel, wenn es mir während eines Konzerts passiert wäre. Da ist man adrenalingeschwängert und reagiert natürlich total anders. Ich war selbst einmal auf der Bühne dabei, als es einen befreundeten Musiker umgehauen hatte. Er hat das nicht überlebt.

Ihr guter Freund Wolfgang Niedecken hatte 2011 einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, hatte aber das Glück, dass seine Frau Tina daheim schnell in der Nähe war. Wer war bei Ihnen in der Nähe?

Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Wenn meine Frau mich nicht gedrängt hätte, wäre ich wahrscheinlich zu spät zum Arzt gegangen. Also, um es politisch unkorrekt auszudrücken: Gut, wenn man eine Frau im Haus hat. Scherz beiseite, ich glaube im Alter fährt man nicht mehr so gut mit einer Kamikaze-Cowboy-Mentalität. Das kapiert man als Mann aber leider oft zu spät und ist deshalb gut beraten, auf die Vernunft zu hören.

Leben Sie jetzt bewusster?

Sagen wir mal so, ich bin natürlich jetzt anders sensibilisiert, wenn es irgendwo zwickt. Was meine Ernährung anbelangt, war ich aber immer schon sehr bewusst und lebte gesund. Allerdings gibt es jetzt Alkohol nur noch in kleinen Dosen. Und ich mache Sport, was ich vorher eher nicht gemacht habe.

Wie waren die fünf Monate, in denen Sie gar kein Konzert gespielt haben?

Sehr entspannt! Nachdem ich am Anfang erstmal völlig unsinnige Sachen wie Vorabendserien gucken gemacht habe, merkte ich schnell, wie schön es sein kann, viel Zeit zu haben und die nicht mit irgendeinem Blödsinn zu verdaddeln. Ich habe viel Musik gemacht, Songs geschrieben und neue Pläne geschmiedet. Man denkt ja dann doch darüber nach, wie effektiv man die restliche Lebenszeit gestalten will. Ich bin aber immer wieder auf den Punkt gekommen, dass ich eigentlich gar nix ändern möchte und hoffe, dass ich noch möglichst lange auf der Bühne stehen kann und die Pläne immer was mit Musik zu tun haben.

Die Konzerte spielen Sie jetzt mit drei Stents ganz nach dem Motto „Stent by me“…

(Stoppok lacht) Oder auch „Get up stent up“ (anlehndend an Bob Marley, d. Red.) Diese Wortspielereien drängen sich ja quasi auf.

Wie fühlen Sie sich, wieder auf der Bühne stehen zu können?

Ich bin natürlich sehr glücklich, dass es sich alles wieder so anfühlt wie vor dem Infarkt. Ich werde mich trotzdem den Sommer über noch etwas bedeckt halten, nur wenig Konzerte spielen und mich auf die große Tour im November/Dezember vorbereiten.

Sie haben am 25. März dieses Jahres in Hamburg das Konzert zur 30-jährigen Veröffentlichung von „Happy-End im La-La-Land“ gespielt. Wie war das für Sie?

Es war einfach überwältigend. Das Publikum war umwerfend und hat uns soviel Liebe entgegengebracht. Dann das Wiedersehen mit meinen alten Kollegen, Danny Dziuk, Mario Schulz und Peter Kühmstedt zusammen mit meiner jetzigen Band und noch einigen Gastmusikern. Das war großartig. Wir haben zweieinhalb Stunden den Laden gerockt. Das Besondere war außerdem zu spüren, dass die Songs von damals keine Spur gealtert sind. Wir hatten in keiner Sekunde das Gefühl, wir würden hier ein paar alte Kamellen abdudeln. Es war frisch im Hier und Jetzt und ging extrem ab.

„Happy-End im La-La-Land“ war 1993 der Startschuss für Ihren ganz eigenen Weg. Sie haben nie auf Major Companys gehört, sondern nur auf Ihr Bauchgefühl.

...und das Schönste, wie schon erwähnt, alle Songs des Albums klingen so, als ob sie erst gestern geschrieben wurden. So hatte ich quasi nochmal die Bestätigung dafür, dass es richtig war, damals nicht auf die Company-Luschen zu hören.

Ist „Happy-End im La-La-Land“ bis heute Ihr wichtigstes Album? Vor allem „Wetterprophet“ war ja ein politischer Song.

Klingt vielleicht komisch, aber mir ist jedes meiner knapp 20 Alben, die ich gemacht habe, extrem wichtig.

Sie waren bisher 2023 fast nur solo unterwegs sein. Brauchen Sie jetzt auf der Bühne erstmal Zeit und Raum für sich?

Die meisten Konzerte, die demnächst gespielt werden, waren schon vor dem Infarkt geplant, also haben sie damit gar nichts zu tun. Ich habe schon immer gerne in unterschiedlichen Konstellationen gespielt.

Wann gibt es den Nachfolger von „Jubel“?

Wir haben schon angefangen, neue Sachen aufzunehmen und stehen aktuell im Studio. Das neue Band-Album wird aller Voraussicht im Januar 2024 erscheinen. Dann gehen wir damit ab März 2024 auf bundesweite Tour – wir freuen uns schon darauf.

Stoppok spielt Solo-Programm in Bremen-Vegesack

Stoppok kommt am 2. Dezember mit seiner Solo-Show nach Bremen ins Vegesacker Bürgerhaus (Kirchheide 49). Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro im Vorverkauf. Sie sind unter Telefon 01806/570070 zu haben. Mehr Infos zur Tour und anderem im Netz unter „www.stoppok.de“.