Oberleitungsstörung behoben: Verzögerungen dauern an

Bremen - Eine Störung einer Oberleitung zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und Bremen-Burg hat den kompletten Bahnverkehr auf der Strecke am Freitagmorgen lahmgelegt. Am späten Vormittag meldete die Bahn, die Störung sei behoben worden, es gebe aber weiterhin Verzögerungen.

Betroffen waren sowohl die Bahn-Linie RE9 zwischen Hauptbahnhof und Bremerhaven-Lehe sowie die Linien RS1 und RS2 des Regio-S-Bahn-Netzes der Nordwestbahn.

Die Störung bestand seit etwa 7 Uhr, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mit. Fahrgäste, die in Richtung Bremerhaven unterwegs waren oder von dort kamen, mussten am Hauptbahnhof oder in Osterholz-Scharmbeck auf Busse ausweichen. Ab Osterholz-Scharmbeck fuhren Züge der Nordwestbahn bis nach Bremerhaven und zurück.

Die Störung werde laut Angaben der Bahn-Sprecherin von 9 Uhr noch einige Stunden andauern. Über den Mittag rechnete die Bahn via Twitter mit Verzögerungen auf der Strecke.

Oberleitungsstörung ist fast behoben. Es geht wieder weiter.... https://t.co/g74G1dpEnv — DB Regio Niedersachsen (@DB_RegioNDS) January 18, 2019

Auch die Nordwestbahn teilte gegen 9 Uhr mit, dass am Freitagvormittag keine Züge vom Hauptbahnhof in Richtung Norden fahren würden. Auf den Strecken nach Bremen-Farge und Bremerhaven-Lehe seien Busse im Einsatz gewesen, um die Reisenden ans Ziel zu bringen.

Die Züge der RS1 konnten nicht zwischen dem Hauptbahnhof und Bremen-Vegesack verkehren. Züge aus Richtung Verden endeten in Bremen Hauptbahnhof, Züge aus Richtung Bremen-Farge in Bremen-Vegesack. Busse waren im Pendelverkehr zwischen Bremen Hbf und Bremen-Vegesack unterwegs.

#RS1/RS2: Streckensperrung aufgrund von Oberleitungsstörungen. Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage: https://t.co/xueLALmFZt — NordWestBahn_NDS (@NWB_NDS) January 18, 2019

Die Züge der RS2 wiederum konnten nicht zwischen dem Hauptbahnhof und Bremen-Burg verkehren. Züge aus Richtung Bremerhaven-Lehe endeten in Bremen-Burg, Züge aus Richtung Twistringen am Bremer Hauptbahnhof. Die Busse fuhren dort im Pendelverkehr zwischen dem Hauptbahnhof und Bremen-Burg.

Beide Bahnunternehmen wiesen daraufhin, dass es auf allen Linien zu spürbar längeren Fahrtzeiten kommt. Laut Angaben des VBN war am Vormittag davon auszugehen, dass die Störung insgesamt bis 14 Uhr dauern könnte.

