Stippvisite im Bordalltag: Rettungskreuzer öffnet seine Luken

„Tag der Seenotretter“

+ © A. Hoyer Ist am 29. Juli in Bremerhaven zu besichtigen: der Seenotrettungskreuzer „Hermann Rudolf Meyer“. © A. Hoyer

Bremerhaven - Am „Tag der Seenotretter“ lädt die Station Bremerhaven der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) Intressierte zum Schauen ein. Der Rettungskreuzer „Hermann Rudolf Meyer“ steht am Sonntag, 29. Juli, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr allen offen, die sich an Bord umschauen wollen.