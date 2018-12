Publikumsnah und ausdauernd: „Pur“ begeistern bei Konzert in der Stadthalle

Vor einer Woche starteten „Pur“ ihre Tour in München (Foto), am Dienstag machten sie in Bremen Station. Publikumsnah und stimmgewaltig präsentierten sie ihre Lieder aus 20 Jahren – inklusive sechs Zugaben.

Bremen - Von Steffen Koller. Die wohl softeste Rockband Deutschlands kann es noch immer – Arenen füllen und das Publikum bis zum letzten Song begeistern. „Pur“ hat am Dienstagabend Halt in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) gemacht und den Bauch der riesigen Stahlkonstruktion in ein wahres Abenteuerland verwandelt. Mit dabei: zwei Gastsänger, sechs Zugaben, eine faszinierende Lichtshow und Stimmung bis in den letzten Winkel.

Der Start glückt schon mal. Als wolle sich Hartmut Engler zunächst einen Überblick verschaffen, was er und seine sechs Bandkollegen in den kommenden Stunden zu erwarten haben, bleibt das Licht der Scheinwerfer für Minuten auf volle Kraft. Die Frage „Wozu sind Freunde da?“ aus dem Song „Freunde“ wird innerhalb weniger Minuten eindrucksvoll beantwortet: Mitsingen, klatschen, jubeln, einfach großen Spaß haben. Das Publikum ist bereit. „Pur“ auch. Also geht sie los, die Reise durch fast vier Jahrzehnte Bandgeschichte. Eine ausgedehnte Spritztour durch emotionale Balladen, Klassiker mit erhöhtem Mitsing-Potenzial und Duette jüngerer Pop-Historie.

Engler – in schlichter Jeans, neonorangefarbenen Turnschuhen sowie mit dem markanten Tanzstil – und Band geben sich von Beginn an ganz nahbar. Anders als bei anderen Konzerten steht die kreisförmige Bühne inmitten der Fans, die einen Stehplatz ergattert haben. Scheinwerfer-Ringe schweben über der Bühne, riesige Leinwände zeigen Aufnahmen aus Proberäumen, Bilder von Mondlandschaften, eine Ballerina, aber auch Nahaufnahmen der Protagonisten. Die Reise beginnt – visuell wie akustisch. „Pur“ spielen viele neue Songs, aber auch die Lieder, mit denen sie in den vergangenen Jahrzehnten schon ganze Stadien gefüllt haben. Das Publikum wird in ein pinkfarbenes Lichtermeer getaucht, dann erklingt „Ich lieb’ Dich“. Spätestens jetzt kocht die Halle.

„Wir sind noch lange nicht fertig hier“, schallt es nach knapp einer Stunde aus den Boxentürmen, und zuviel versprechen „Pur“ dabei nicht. Knapp drei Stunden bleibt die Stadthalle fest in ihrer Hand – inklusive sechs Zugaben und zweier Duette, von denen das Publikum bis zuletzt nichts ahnt. Max Giesinger und Daniel Wirtz betreten die Bühne. Mit Rocker Wirtz, bekannt aus dem TV-Format „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, singt Engler das Lied „Wenn Sie diesen Tango hört“, mit Giesinger „Legenden“ und „80 Millionen“. Es folgen „Abenteuerland“, „Prinzessin“ und andere. Je länger der Abend, desto mehr muss Engler seine Stimmbänder auf Volllast stellen. Denn gegen das Publikum anzusingen, das sich überaus textsicher und stimmgewaltig zeigt, ist für den 57-Jährigen auf Dauer kaum möglich. Viele Fans hält es bereits nach wenigen Songs nicht mehr auf ihren Sitzplätzen. Die Arme Richtung Hallendecke, schunkelnd und das Smartphone in der Hand, könnte man meinen, Werder wäre Deutscher Meister. So ausgelassen, so laut schreit das Publikum seine Freude raus.

„Pur“ wollen im nächsten Jahr wiederkommen, verspricht Engler. Sollten „Pur“ auch noch mit grauen Haaren, wie es im gleichnamigen Lied heißt, das Publikum begeistern und solch eine Stimmung erzeugen, sind Engler und Co. wahrscheinlich noch mit Glatze auf der Bühne höchst willkommen.