Stille an den Stelen auf der Bremer Bürgerweide

Von: Thomas Kuzaj

Der Klangbogen auf der Bürgerweide ist nur noch ein Bogen ohne Klang. © Kuzaj

Bremen – In großem Schwung zieht er sich über die Bürgerweide in Bremen, der Klangbogen. Vom Nordausgang des Hauptbahnhofs bis zum Congress Centrum führen sie, die Stelen, die den Bogen bilden. Der Klangbogen aber ist nur noch ein Bogen, sein Klang ist lange schon verklungen – und so ist der verlorene Klang des Klangbogens heute Thema in unserer Serie „Verschwunden“.

Ein Kongresszentrum zu bauen, davon war in Bremen schon in den 70er Jahren gesprochen worden. Die Hansestadt wollte auch ein ordentliches Stück abbekommen vom sprichwörtlichen Kuchen des Messegeschäfts, wie es sich andernorts etabliert hatte. In Bremen hatte man zwar die im Oktober 1964 eröffnete Stadthalle auf der Bürgerweide, aber sie war mehr ein Ort großer Veranstaltungen und eben kein Kongresszentrum.

Doch wie das in Bremen zuweilen so ist… es wurde diskutiert, beredet und besprochen, während die Zeit verstrich und viele große Kongresse den Besucherstatistiken und Tourismusbilanzen anderer Städte zugutekamen. Bis die Bremer Ende der 80er Jahre dann doch noch zu Potte kamen.

Die architektonische Postmoderne im Bremer Stadtbild

Neben der Stadthalle errichteten sie in den Jahren 1989 bis 1992 ihr vornehm mit „C“ geschriebenes Congress Centrum, das nach Plänen des Bremer Architekten Thomas Klumpp gebaut wurde, der sich damals gerade mit der durch und durch postmodernen Marterburg-Bebauung im Schnoor einen Namen gemacht hatte. Jahre später sollte er das Wissenschaftscenter Universum entwerfen, den spektakulären Wal in Uni-Nähe.

Sein Congress Centrum auf der Bürgerweide trägt noch deutliche Züge der (zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon verklingenden) architektonischen Postmoderne – beispielsweise durch den markant auf die Bürgerweide hinausgeführten Baldachin. Irgendetwas aber fehlte gleichwohl noch, um Bremens Congress Centrum aus der – wie soll man es sagen? – Masse anderer Messe- und Kongresszentren herauszuheben. Etwas Eigenes. Etwas ganz und gar Einzigartiges.

Beruhigendes Plätschern auf dem Weg zum Bremer Congress Centrum

Eben diese Rolle sollte ein Kunstwerk spielen – der Klangbogen. Er sollte das besondere Extra sein. Der Klangkünstler Rolf Julius schuf die „akustische Wegführung“, er hatte den entsprechenden Wettbewerb gewonnen. Und die Bürgerweide gleich um ein doppeltes Klangerlebnis bereichert. Mit höheren Frequenzen, die wie ein feines Zirpen aus Lautsprechern in den ovalen (Licht-)Stelen kamen. Und mit dem tieferen Rauschen eines gleichsam unterirdischen Bachs, dessen ungemein beruhigendes Plätschern alle 15 Meter aus Lautsprechern unterhalb kleiner Eisenroste drang, die in den Weg zum Congress Centrum eingelassen waren. An einen fernöstlichen Gebirgsbach sollte das erinnern, hieß es damals. Manche Menschen allerdings fühlten sich eher an die Klangkulisse stiller Örtchen erinnert.

Und der Bach war anfällig. Die Technik, sie widersetzte sich dem (akustischen) Plätschern. Statt der beruhigenden Bachläufe war oft überhaupt nichts zu hören – vollkommene Stille an den Stelen, Klangdiät statt Klangkunst. Als ab 2004 die Bremer Stadthalle umgebaut und aufgestockt wurde, ging es der Klangelektronik endgültig an den Kragen. Damit war das Klangkunstwerk zerstört. Die Stelen blieben stehen und wurden 2010 – mit Blick auf die damals von Bremen ausgerichteten Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit – sogar saniert, nachdem die Verglasung unansehnlich geworden war. Für den Klang aber war kein Geld mehr da.