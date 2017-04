Mit Stil und Seele

„Cape Town Opera Chorus“ sorgt in der Glocke für Gänsehautmomente

+ Auch aus visuellen Gesichtspunkten punktete der „Cape Town Opera Chorus“ mit „African Angels“. Neben hochkarätigen Stimmen überzeugte der 18-köpfige Chor auch mit Gesangseinlagen, die so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk anmuteten. - Foto: Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Das kann man getrost Extraklasse nennen: Am Donnerstagabend zelebrierte der südafrikanische „Cape Town Opera Chorus“ im Bremer Konzerthaus Glocke einen Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Voller Gefühl und Grazie, mit bebenden Bässen und taktvollen Tenorstimmen zogen die 19 Musiker mit ihrer Show „African Angels“ binnen Minuten die rund 650 Besucher in ihren Bann. Ein Abend voller Seele, Kraft und Energie folgte.