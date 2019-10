Brandanschläge auf Anwälte und Richter: Opfer sagt am Landgericht aus

Eine lange Liste an Vorwürfen: Dem 42-jährigen Angeklagten werden insgesamt 19 Straftaten zur Last gelegt. Unter anderem wirft die Anklage dem Mann Brandstiftung, schwere Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz vor.

Bremen - Von Steffen Koller. Erst brannten Autos, dann ein Doppelhaus: Seit Juli wird vor dem Bremer Landgericht gegen einen 42-Jährigen verhandelt, dem 19 Straftaten zur Last gelegt werden. Der Mann soll sich nach einem Sorgerechtsstreit an Anwälten und einem Richter gerächt haben. Eines der mutmaßlichen Opfer sagte am Montag als Zeuge aus.

„Stichflammen hell wie ein Meteorit.“ Als die Vorsitzende Richterin Gesa Kasper den Zeugen fragt, welche Erinnerungen er an die Nacht auf den 28. August 2017 habe, reihen sich Wortfetzen an Wortfetzen. Spürbar aufgebracht, spricht der 36-jährige Rechtsanwalt am achten Verhandlungstag über den Moment, als er aus dem Fenster blickte und die „zehn Meter hohen Flammen“ sah. Die Autos seiner Eltern brannten da schon lichterloh. Es war der Auftakt einer ganzen Reihe von Brandanschlägen. Es traf mehrere Rechtsanwälte, das Haus eines Familienrichters brannte fast nieder, der Wagen einer Rechtspflegerin ging ebenfalls in Flammen auf. Und alle Personen hatten Verbindungen zum Angeklagten. Sie alle waren in einen Sorgerechtsstreit des Mannes involviert.

Doch nicht nur die Erinnerungen an die Feuernacht machen dem Zeugen nach außen hin merklich zu schaffen. Es sind auch die beruflichen Verbindungen, die ihn möglicherweise zweifeln lassen, was er nun sagen darf und was nicht. In mehreren Zivil- und Strafprozessen begleitete er den Angeklagten als Anwalt, später wurde er sein Rechtsbetreuer. So tritt der 36-Jährige gleich in mehreren „Rollen“ auf – und verweigert bei vielen Fragen aus Verschwiegenheitsgründen die Aussage.

Trotz Schweigepflicht gelingt es dem Gericht, sich ein Bild vom Angeklagten – dem unter anderem schwere Brandstiftung zur Last gelegt wird – zu machen. Als „sehr intelligenten Menschen“ habe der Zeuge den 42-Jährigen kennengelernt. Aber auch als „sehr fordernd“ und vor allem als jemanden, der „ganz genau“ wisse, was er tue. Bis zum Juli 2017 betreute der Anwalt den Mann in einem Zivilstreit. Diesen verlor der jetzt Angeklagte. Etwa einen Monat später brannten die ersten Autos. Ende Januar 2018, ein Sonntag, wieder war es gegen drei Uhr nachts, da brannte abermals ein Wagen. Wieder gehörte er der Familie des Anwalts.

Wer die Feuer gelegt hat, ist nun Gegenstand der Beweisaufnahme. Dass alle insgesamt sieben Brände vorsätzlich gelegt wurden, davon ist zumindest die leitende Brandermittlerin der Polizei überzeugt. Auch sie sagt als Zeugin aus und schildert der Kammer ihre Ermittlungsergebnisse. Demnach sei der Täter bei fast allen Bränden ähnlich vorgegangen: Meist, so die Beamtin, legte der Verursacher die Feuer auf den Reifen der Fahrzeuge. Von dort breiteten sich die Flammen zügig aus. DNA-Spuren vom Angeklagten fanden die Ermittler an den Tatorten nicht, dafür verdächtige Gegenstände in der seiner Wohnung. So stellten die Beamten unter anderem eine Plastiktüte mit benzinbehafteter Küchenrolle, eine Sprühflasche mit Benzinresten und Grillanzünder sowie einen Benzinkanister im Keller sicher. In den Wohnräumen des Angeklagten fanden sich ein Rucksack mit Benzinrückständen, eine Sturmhaube, weiterer Grillanzünder und ein „Bunsenbrenner in Feuerzeugformat“. Das Fazit der Ermittlerin: „Alle gefundenen Gegenstände waren zur Brandlegung geeignet.“

Im März 2018 brannte das Haus eines Familienrichters. Auch er war in den Sorgerechtsstreit involviert. Verletzt wurde niemand. Doch, so die Zeugin, war dies nur „ein riesiger Zufall“.