„Vorbildlich“

+ Sternsinger im Bremer Rathaus.

Bremen – Die Sternsinger haben Freitag das Bremer Rathaus besucht. Begrüßt wurden sie von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne). Verkleidet als die Heiligen Drei Könige, schrieben die Sternsinger den Segensspruch „20+C+M+B+19“ mit Kreide an die Rathaustür und warben für Spenden zugunsten benachteiligter Kinder. Im Mittelpunkt der aktuellen Aktion „Segen bringen, Segen sein – Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ steht die Hilfe für Kinder mit Behinderungen. „Das ist wirklich ganz vorbildlich, dass ihr Spenden sammelt, damit es Kindern in Peru besser gehen kann“, lobte Linnert. gn