Sternefestival: Spitzenköche zu Gast im Park Hotel

Hendrik Otto, Zwei-Sternekoch aus dem „Lorenz Esszimmer“ im Hotel Adlon in Berlin, kommt zum Finale des „Großen Gourmet Preises 2018“ ins Dorint Park Hotel Bremen.

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Ein wenig aufgeregt ist Karsten Kenneweg, Direktor des Dorint Park Hotels, schon. Aber vor allem ist er stolz. Der gebürtige Sulinger, der das Park Hotel seit Anfang 2017 leitet, freut sich riesig auf ein besonderes Event in seinem Haus im Bürgerpark.

Es ist sozusagen ein Sternefestival, das am Sonntag, 4. November, im Park Hotel ansteht: Beim Grand Finale des „Großen Gourmet Preises 2018“ kreieren fünf Spitzenköche ein gemeinsames Menü im Rahmen einer Gala mit Live-Musik und Tanz. „Dieser Abend ist eines der kulinarischen Top-Highlights des Jahres hier in Bremen. Und wir sind sehr glücklich, Gastgeber sein zu dürfen“, schwärmt Karsten Kenneweg. „So etwas hat es in Bremen noch nicht gegeben“, betont er. Erwartet werden im Bürgerpark fünf Köche mit insgesamt neun Sternen.

Die Gewinner des „Großen Gourmet Preises“, der jährlich in mehreren deutschen Bundesländern und auf Mallorca stattfindet, versprechen zum Finale ein „kulinarisches Feuerwerk für alle Sinne“, sagt Kenneweg. Christian Jentke, Küchenchef im Park Hotel, erwartet mit Hendrik Otto, Zwei-Sternekoch aus dem „Lorenz Esszimmer“ im Hotel Adlon, einen Top-Koch aus Berlin. Mit von der Partie sind auch der Fernsehkoch Thomas Martin (zwei Michelin-Sterne, Jacobs-Restaurant in Hamburg) und der Zwei-Sterne-Koch Dirk Luther aus dem Glücksburger Restaurant Alter Meierhof (Schleswig-Holstein).

Außerdem kommen der mallorquinische Zwei-Sterne-Koch Fernando Pérez Arellano, der sein Restaurant „Zaranda“ vor Jahren von Madrid ins Luxushotel Castell Son Claret auf Mallorca verlegt hat, sowie Marcello Fabbri, kreativer Sternekoch aus Italien, der seine kulinarischen Zelte in Thüringens Goethe-Stadt Weimar aufgestellt hat. Zusammen bereiten die Köche den Gästen am Final-Abend ein aufeinander abgestimmtes Menü. Weine ausgesuchter Winzer werden nicht fehlen. Für Musik sorgen die preisgekrönte Jung-Pianistin Oksana Goretska sowie die „Rockhouse Brothers“.

Nähere Infos und Karten fürs Sternefestival gibt es im Park Hotel (0421/3408-666).