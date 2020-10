Stern mit Blütenmeer

Auf dem Friedhof Huckelriede liegt Bremens erstes Kindergrabfeld

+ © Kowalewski Ein Blick auf das neue Kindergrabfeld auf dem Friedhof Huckelriede. Ein begehbares Boot, ein Sternenbeet mit Trauerbuche und eine Seehund-Figur sorgen für eine besondere Atmosphäre. © Kowalewski

Bremen – Ein ungewohnter Anblick auf dem Friedhof Huckelriede. Ein großes Beet in Form eines Sterns mit einer Trauerbuche steht im Zentrum des neuen Kindergrabfeldes. An den Rändern: ein Boot zum Hineinsteigen mit dem Namen „Little Rainbow“ sowie ein Fernrohr, um in den Himmel zu schauen. Eine niedliche kleine Seehund-Figur steht ebenfalls auf der Fläche, die jetzt fertiggestellt und der Öffentlichkeit präsentiert worden ist.