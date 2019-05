Anne und Nikolaus Schneider: „Sterben gehört nicht ins stille Kämmerlein“

Bremen - Von Matthias Dembski. Als Anne Schneider 2014 an aggressivem Brustkrebs erkrankte, trat ihr Mann Nikolaus vom Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zurück, um seine Frau zu begleiten. Die beiden sind seit 1970 verheiratet und haben drei Töchter. Die jüngste, Maike, starb 2005 an Leukämie.

Anne Schneider, selbst Theologin und früher Lehrerin für Mathematik und Religion, schloss für sich Sterbehilfe als letzte Möglichkeit nicht aus. Das Paar hat dazu unterschiedliche Ansichten und diskutiert darüber in einem Buch („Vom Leben und Sterben – Ein Ehepaar diskutiert über Sterbehilfe, Tod und Ewigkeit“, Neukirchener Verlagsgesellschaft Neukirchen-Vluyn, 153 Seiten, 14,99 Euro) sowie heute, Mittwoch, um 19.30 Uhr in der Liebfrauenkirche. Der Eintritt zu der Veranstaltung im Vorfeld der Messe „Leben und Tod“ ist frei.

Reden wir zu wenig über unser Lebensende und darüber, wie wir sterben möchten?

Nikolaus Schneider: Als junger Pfarrer habe ich Ende der 70er Jahre erlebt, dass Menschen kaum in der Lage waren, über das Sterben zu reden. Das Verstummen und Erstarren angesichts des Todes war viel stärker. Das ist inzwischen besser geworden. Die Hospizbewegung oder auch die Palliativmedizin haben dafür gesorgt, dass das Sterben gesellschaftlich eine andere Aufmerksamkeit erfährt. Letztlich können wir uns den Tod nicht vorstellen, wir kennen nur Leben. Heute gehen vielen Menschen Begriffe und Vorstellungen vom Tod und dem, was danach kommt, verloren, weil sie nicht mehr religiös gebunden sind.

Anne Schneider: Ich fände es schrecklich, wenn Menschen wie wir mit über 70 andauernd übers Sterben reden würden. Tod ist eine Alltagserfahrung, die uns mal mehr, mal weniger beschäftigt. Als unsere Tochter starb, haben meine Schüler intensiv Anteil genommen und im Religionsunterricht nachgefragt.

Was erleben diejenigen, die sterbende Menschen begleiten?

Anne Schneider: Sterben gehört nicht ins stille Kämmerlein oder hinter einen Vorhang. Das Sterben mitzuerleben, ist eine ganz wichtig Erfahrung, für Angehörige, für Mitpatienten, für Freunde.

Nikolaus Schneider: Ich habe Sterben erstmals intensiv erlebt, als mein Vater starb. Als Gemeindepfarrer war mir, zusammen mit unserer Gemeindeschwester, immer wichtig, Sterbende zu begleiten – ob zu Hause oder im Pflegeheim. Da habe ich gelernt, dass Sterben etwas ganz Individuelles und Intimes ist. Wir sterben alle unseren eigenen Tod, das können wir nicht ausprobieren. Ich habe erfahren, dass Sterben – bis auf wenige Ausnahmen – nicht dramatisch ist, sondern eine Phase, die ins Leben hineingehört, in der gelacht, aber auch getrauert wird. Das als Pfarrer so oft erleben zu dürfen, gibt mir Gelassenheit im Umgang mit meinem eigenen Lebensende. Sterbende zu begleiten hilft uns, selber die Kunst des Sterbens, aber auch die Kunst des Lebens zu lernen.

Wie bewerten Sie die Bedingungen, unter denen man in Deutschland stirbt?

Anne Schneider: Sterben braucht Freiräume, aber das ist ein Privileg, das nicht alle haben. Oft sind Pflegeheime oder Krankenhäuser überfordert, wenn Menschen dort sterben. Der dortige Ablauf ist zu starr und es gibt zu wenig Personal. Das ist ein Problem des Pflegenotstands, es fehlt oft die Zeit für Zuwendung, auch am Lebensende.

Nikolaus Schneider: Das kann auch eine Aufgabe für gut geschulte Ehrenamtliche sein, Menschen die allein sind, beim Sterben zu begleiten. So einen Dienst habe ich in meiner letzten Gemeindepfarrstelle aufgebaut. Doch wir müssen die Pflege stärken.

Manche Menschen wünschen sich Hilfe beim Sterben. Wie stehen Sie dazu?

Anne Schneider: Ich sage für mich, wenn ein Mensch seine Sterbephase nicht mehr erträglich findet, hat er das Recht, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das würde ich gern zulassen und mir wünschen, dass auch die Kirche das akzeptiert. Als ich 2014 schwer an Krebs erkrankt war, stand diese Frage für mich im Raum und ich habe Nikolaus gefragt, ob er mich dabei begleiten würde.

Nikolaus Schneider: Ich wäre zum Beispiel in die Schweiz mitgefahren und hätte meiner Frau die Hand gehalten, aber ihr nicht aktiv dabei geholfen, beispielsweise den Medikamentencocktail zu besorgen. Wenn das Leben nur noch aus Schmerzen besteht, ist das ein Grenzfall. Dann müssen wir den Wunsch respektieren, dass Menschen aktiv sterben wollen. Es kann keinen Zwang zum Leben geben. Eine Tötung auf Verlangen geht mir dennoch zu weit. Ich bin dafür, dass ein Mensch in einer solchen Situation sein Leben in einer angemessenen Weise mit Hilfe seines Arztes beenden kann. Ich würde das nur nicht in eine rechtliche Regelung gießen wollen, sondern in die individuelle Verantwortung stellen. Es darf nicht sein, dass ein Arzt, der Menschen in dieser Weise unterstützt, gleich mit einem Bein im Gefängnis steht. Selbsttötung in solch extremen Ausnahmefällen kann ein von Gott gesegneter Raum sein. Nur darf diese Möglichkeit nicht zu einer geregelten Therapieform werden.

Anne Schneider: Was ein lebenswertes Leben ist, möchte ich selber entscheiden können. Ich suche nach einer Regelung, die nicht nur die Menschen privilegiert, die einen vertrauten Arzt haben. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Der Kirche billige ich gern zu, dass sie eine andere Position einnimmt.

epd

Info: Kongressmesse „Leben und Tod“

Die zehnte Kongressmesse „Leben und Tod“ läuft am Freitag und Sonnabend, 10. und 11. Mai, in Halle 6 des Messezentrums auf der Bürgerweide. Sie widmet sich in einem Schwerpunkt der Trauer junger Menschen. Neben Expertenvorträgen und Workshops erwarten die Besucher auf der „Leben und Tod“ rund 140 Aussteller, die ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. „Wer mag, kann bei uns sogar im Sarg Probe liegen“, sagt Projektleiterin Meike Wengler. Sechs Slam-Poeten wollen dem Publikum selbstverfasste Texte zu Leben, Sterben und Tod vorstellen. Die Messe öffnet am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 16.30 Uhr. Eintritt: acht Euro.