Uni-Wissenschaftler erforschen in elf Landkreisen Mobilität im Alter

Aktive Mobilität bedeutet für die Uni-Forscherinnen auch, dass sie die Fragebögen mit Fahrrädern zur Post bringen. Mit der Befragung in elf Landkreisen der Metropolregion Nordwest wollen die Wissenschaftlerinnen um Prof. Gabriele Bolte (vorne rechts) und Tanja Brüchert (l.) mehr über die Mobilität im Alter erfahren. Auch Einwohner in Diepholzer und Verdener Gemeinden sollen einen Fragebogen erhalten, heißt es.

Bremen - Von Viviane Reineking. Den Weg zum Bäcker zu Fuß gehen, zur Apotheke mit dem Rad fahren – um die aktive Mobilität im Alter und damit gesundes Altern im ländlichen Raum zu fördern, startet Mitte Mai eine umfangreiche Befragung in 117 Gemeinden in elf Landkreisen der Metropolregion Nordwest. Gesundheitswissenschaftler der Universität Bremen verschicken dafür 11.000 Fragebögen, darunter an Einwohner in den Landkreisen Diepholz, Osnabrück und Verden.

„Wir wollen wissen, wie mobil die Befragten tatsächlich sind, was sie in ihrem Wohnumfeld hindert oder motiviert, zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen“, sagt Projektleiterin Prof. Gabriele Bolte vom Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) der Uni Bremen. Dafür interessieren sich die Gesundheitswissenschaftler für die Meinung von Menschen, die 65 Jahre und älter sind.

Die Ergebnisse sollen helfen zu ermitteln, „welche Barrieren im öffentlichen Raum abgebaut werden müssen, an welchen Stellschrauben die Kommunen drehen können, um aktive Mobilität im Alter zu fördern“, so Bolte. Es gehe um Selbstständigkeit, soziale Kontakte und darum, aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Bolte: „Eine Befragung in dieser Größenordnung ist auch für uns etwas Besonderes.“ Die Erhebung ist Teil eines umfangreichen wissenschaftlichen Projekts, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. „Alternd zu Fuß oder mit dem Fahrrad, urban mobil ohne Stress“, kurz: „Afoot“, so ihr Titel.

Weil es den Bremer Wissenschaftlern um den ländlichen Raum geht, stehen Gemeinden bis maximal 99 000 Einwohner im Fokus. Verschickt werden die 28 Seiten starken Fragebögen ab dem 13. Mai an Haushalte in den Landkreisen Ammerland, Cloppenburg, Cuxhaven, Diepholz, Friesland, Oldenburg, Osnabrück, Osterholz, Vechta, Verden und Wesermarsch. Außerdem sind die kreisfreien Städte Delmenhorst und Wilhelmshaven sowie Cuxhaven dabei. „Der Fragebogen ist so umfangreich, da wir noch nicht sehr viel über das Thema in der Region wissen. Wir wünschen uns, dass es gelingt, durch eine große Teilnahmerate die Situation richtig abzubilden“, so Tanja Brüchert, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt. Damit die Älteren die Fragen gut lesen können, haben die Wissenschaftler zudem eine größere Schrift gewählt.

In welchem Zustand sind Bürgersteige und Fahrradwege, spenden Bäume Schatten und liegt Müll herum? Für wie wichtig erachten Ältere Sitzmöglichkeiten, öffentliche Toiletten, gute Beleuchtung und Parkplätze für Fahrräder? Wie weit sind Geschäfte und öffentliche Einrichtungen zu Fuß entfernt? Für diese und zahlreiche weitere Aspekte interessieren sich die Forscher, die sich auch Antworten von älteren Bürgern erhoffen, die mit dem Auto unterwegs sind oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen.

30 bis 40 Prozent der Bögen, so hoffen sie, finden den Weg zurück ins Institut. Am Ende sollen Empfehlungen für die Kommunen stehen, damit bei Stadt- und Verkehrsentwicklungskonzepten die Bedarfe Älterer mitgedacht werden, so Brüchert. „Wenn wir im gewohnten Umfeld alt werden wollen, müssen wir mobil bleiben“, so die Wissenschaftlerin. Doch nicht jeder könne und sollte bis ins hohe Alter mit dem Auto fahren. Viele Gemeinden seien an der Befragung und ihren Ergebnissen sehr interessiert, so die Projektmitarbeiterin.

Erhalten haben die Wissenschaftler die Adressen von den Einwohnermeldeämtern. Zuvor sei das Projekt von der Ethikkommission der Universität geprüft worden. „Insbesondere ging es um den Datenschutz, und das wurde positiv eingeschätzt“, sagt Bolte. Auch das niedersächsische Innenministerium habe der Befragung zugestimmt, weil sie dem öffentlichen Interesse diene.

Wie die Wissenschaftlerinnen betonen, erfolgt die Auswertung der erfassten Daten anonymisiert. Im Frühjahr 2020 sollen die Ergebnisse – bei entsprechend zahlreicher Rücklaufquote laut Brüchert auch für die jeweiligen Landkreise gesondert – vorliegen.

Mehr Infos zum Projekt:

www.aequipa.de/teilprojekte/afoot.html

Für mehr Gesundheit und Wohlbefinden

Das Institut für Public Health und Pflegeforschung der Uni Bremen (IPP) ist nach eigenen Angaben eines der größten Forschungsinstitute in diesem Bereich in Deutschland. Ziel der Forschung und Lehre ist die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung. 2005 wurde das IPP als wissenschaftliche Einrichtung des Fachbereichs Human- und Gesundheitswissenschaften gegründet.

Inzwischen forschen und lehren in neun Abteilungen und Arbeitsgruppen mehr als 60 Wissenschaftler. Die Stärken des IPP sind der Uni zufolge die fächerübergreifende Gesundheits- und Pflegeforschung, die forschungsorientierte Lehre in den gesundheits- und pflegewissenschaftlichen Studiengängen und der Transfer von Wissen in Praxis, Politik und Gesellschaft.

vr