18-Jähriger will Streit schlichten und wird mit Glasflasche verletzt

Bremen - Zwei Männer gerieten am Sonntagmorgen im Steintorviertel aneinander. Als Unbeteiligte schlichtend eingreifen wollten, ging einer der Kontrahenten mit einer Glasflasche auf einen 18-jährigen Helfer los und verletzte ihn leicht. Die Polizei nahm einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Der 18-Jährige wollte mit zwei Freunden gegen 6.50 Uhr eine Auseinandersetzung in der Helenenstraße schlichten. Der Tatverdächtige zerschlug daraufhin eine Glasflasche und griff damit den 18-Jährigen an. Anschließend schlug der Angreifer ihn mit der Faust, teilt die Polizei mit. Dabei wurde er leicht verletzt. Eine alarmierte Streife nahm den 21 Jahre alten Täter noch am Tatort fest.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: „Wer hat den Vorfall noch beobachtet und kann Hinweise geben?“ Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 erbeten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rubriklistenbild: © dpa