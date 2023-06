„Angriffe erschüttern mich“: Entsetzen nach Krawallen im Bremer Steintor

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Bei den Ausschreitungen im Viertel sind acht Polizeibeamte verletzt worden, hieß es am Donnerstag. © dpa/Schuldt

Bei den Ausschreitungen im Bremer Steintorviertel sind am Mittwochabend acht Polizisten verletzt worden. Der Landesvorsitzende der GdP verurteilt die Angriffe.

Bremen – Vermummt und bereit zum Angriff – im Bremer Steintorviertel ist es am Mittwochabend zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Mutmaßlich linksextreme Demonstranten protestierten gegen den Dresdener Schuldspruch für die Studentin Lina E. wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Etwa 350 überwiegend schwarz gekleidete und vermummte Personen hatten sich im Steintor versammelt. Sie gingen „relativ schnell und unvermittelt“ auf Einsatzkräfte los, berichtete die Polizei. Acht Polizisten seien durch Tritte verletzt worden, sie setzten ihren Dienst dennoch fort.

„Die unvermittelten und brutalen Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten erschüttern mich“, sagte Nils Winter am Donnerstag, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Damit sei „gezielt“ der Rechtsstaat angegriffen worden, und das „mit absoluter Brutalität“. Winter: „Unser Rechtsstaat und die darin lebende Gesellschaft basiert auf ihren Normen und Werten. Wir fordern alle Demonstranten auf, diese Normen und Werte zu akzeptieren und sich an Recht und Gesetz zu halten.“

Vermummte im Steintor. Sie gingen „relativ schnell und unvermittelt“ auf Beamte los, hieß es. © Kai Moorschlatt/NWM/dpa

Bei den Krawallen im Viertel wurden auch mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt, so eine Sprecherin am Donnerstag. Die Polizei „nahm etwa 70 Verdächtige vorläufig fest“, erklärte ein Sprecher. Von ihnen mussten 56 zur Personalienfeststellung mit aufs Präsidium. Ermittelt wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Im Netz kursierende Gerüchte über verletzte Störer kann die Polizei nicht bestätigen. Unklar ist auch, ob weitere Proteste zu erwarten sind. Die Polizei kündigt an, verstärkt Präsenz zu zeigen.

Vermummte werfen Böller und Steine auf Einsatzkräfte

In den Tagen vor dem Urteil von Dresden waren „Sachbeschädigungen im größeren Ausmaß und Protestaktionen angekündigt“ worden, die Bremer Polizei stellte sich darauf ein und hatte „entsprechend mehr Kräfte im Dienst“. Ein Wasserwerfer und ein Räumfahrzeug standen im Viertel vorsichtshalber bereit. Unterstützung kam zudem aus Niedersachsen und von der Bundespolizei. In sozialen Netzwerken sei zu einer nicht angemeldeten Demo unter dem Motto „Freiheit für alle inhaftierten Antifas“ aufgerufen worden, so der Polizeisprecher weiter. Wenige Minuten vor dem angekündigten Beginn der Protestaktion sei im Bereich der Straße Vor dem Steintor „aus einer großen Gruppe heraus Pyrotechnik gezündet“ worden. Und: „Vermummte warfen zudem sofort Böller, Flaschen und Steine auf die Einsatzkräfte.“ Hinzu kamen persönliche Beleidigungen, berichtete der Polizeisprecher. Außerdem seien aus Gruppen heraus Parolen wie „Ganz Deutschland hasst die Polizei“ gerufen worden.

Wer im Vorfeld einer angekündigten Kundgebung zu Straftaten aufrufe und mit Gewalt drohe, habe das Recht auf Versammlungsfreiheit verwirkt, so sieht es der Bremer GdP-Chef Winter. Und der Gewerkschafter fügt an: „Aktuell wird eine neue Regierungskoalition in Bremen gebildet. Teile dieser Koalition wollen solchen Krawallmachern noch mehr Freiheiten auf Bremens Straßen ermöglichen. Davor warne ich! Bremen braucht kein neues Versammlungsgesetz, sondern einen starken Rechtsstaat und Polizei.“

Straßensperrungen und Umleitungen

Mit einem großen Aufgebot war die Polizei im Steintor im Einsatz. © dpa/Schuldt

Im Viertel herrschte am Mittwochabend der Ausnahmezustand. Zwischen Sielwallkreuzung und Brunnenstraße wurde die Straße Vor dem Steintor gesperrt. Autos kamen nicht mehr durch, die Straßenbahnen der Linien 2, 3 und 10 wurden umgeleitet. Zeitweilig sei niemand mehr in Richtung Ziegenmarkt durchgelassen worden, auch Anwohner nicht, hieß es später. Über Twitter bat die Polizei während des Einsatzes darum, den Bereich zwischen Sielwall und Brunnenstraße „zu meiden“.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte die 28-jährige Linksextremistin Lina E. am Mittwoch zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt – wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das Urteil gegen die Studentin und drei mitangeklagte Männer war mit Spannung erwartet worden. Ihnen wurden gewalttätige Angriffe auf Neonazis und vermeintliche Anhänger der rechten Szene zur Last gelegt. Mehrere Menschen waren teils schwer verletzt worden. Die mitangeklagten Männer bekamen Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten.