Steinmeier zum Antrittsbesuch in Bremen

Bremen - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem zweitägigen Antrittsbesuch im kleinsten deutschen Bundesland Bremen eingetroffen.

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) empfing das Staatsoberhaupt und dessen Frau Elke Büdenbender am Dienstag im Rathaus, wo sich Steinmeier ins Goldene Buch eintrug. Anschließend wollte er in der dem Rathaus direkt gegenüberliegenden Bürgerschaft mit Jugendlichen über Engagement in der Demokratie diskutieren.

+ Am Morgen des Besuchs von Bundespräsidenten Steinmeier liegt auf dem Marktplatz Schnee. © dpa

Steinmeier war bereits 2016 als Außenminister in der Hansestadt - damals als Ehrengast der Schaffermahlzeit. Am Mittwoch will Steinmeier an der Weltkriegs-Gedenkstätte Bunker Valentin einen Kranz niederlegen, bevor er weiter nach Bremerhaven fährt. Dort trifft er Forscher der beiden Thünen-Institute für Seefischerei sowie Fischereiökologie.

dpa