Steiner: Jamaika ist spannend

FDP wählt Fraktionschefin zur Spitzenkandidatin für Bürgerschaftswahl / Ziel: Zehn Prozent plus x

+ Lencke Steiner soll die FDP erneut in den Bürgerschaftswahlkampf führen. Die Liberalen nominierten die 33-Jährige (hier im Januar mit Parteichef Christian Lindner) zur Spitzenkandidatin. - Foto: Sussek

Bremen - Ein zweistelliges Ergebnis peilt die FDP bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 an. „Zehn Prozent plus x“ – dieses Ziel nannte Spitzenkandidatin Lencke Steiner nach ihrer Kür am Sonnabend auf der Landesdelegiertenversammlung der Liberalen. Die 33-Jährige Fraktionschefin wurde mit 54 von 59 Stimmen erneut zur Spitzenkandidatin gewählt. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 war den Liberalen mit der Steiner an der Spitze nach vier Jahren Zwangspause der Wiedereinzug in die Bürgerschaft mit 6,6 Prozent der Stimmen gelungen. Seitdem ist die FDP mit sechs Abgeordneten im Landesparlament vertreten.