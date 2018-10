Currywurst in der ersten Reihe: Wüterich Gernot Hassknecht nimmt's persönlich

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Schmeckt’s Ihnen noch?“ fragt Gernot Hassknecht, nachdem er mit viel Elan auf die Bühne des „Fritz“-Theaters gekommen ist. Sein Blick ruht auf der ersten Reihe. „Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass einer in der ersten Reihe mit Teller sitzt und Currywurst mit Pommes in sich reinstopft“, sagt Hassknecht.

„Jetzt soll ich die ganze Zeit draufgucken.“ Mit „Jetzt wird’s persönlich“ gastierte der Schauspieler Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht am Mittwochabend im fast ausverkauften „Fritz“.

Die Show ist ein wenig anders als bei seinem ersten Gastspiel. Die Steilvorlage für die erste Ulk-Szene bekommt der Comedian ja auch vom Publikum geschenkt. Ein kleines Spiel zwischen Hassknecht und dem Zuschauer ergibt sich. „Er gibt nichts ab, auch nicht seiner Frau.“

Das will der Mann offensichtlich nicht auf sich sitzenlassen. Und Hassknecht reagiert, nachdem er ein wenig mit den Besuchern geschäkert hat: „Er will sie füttern! Ich werde jetzt warten, bis Sie fertig sind.“ Einige Sekunden vergehen, Stille, Lacher. „Stehen Sie doch mal auf, zeigen Sie den Teller rum“, schlägt Hassknecht vor. „Mit stoischer Ruhe, das bewundere ich. Ich hätte es auch so gemacht.“

Dann wechselt Hassknecht vor den gut 300 Zuschauern zur Abrechnung mit der Tagespolitik und teilt in alle Richtungen aus. Zunächst geht es um die Bayernwahl. „Nach diesem politischen Beben“, setzt er pathetisch und langsam an, „bleibt alles wie es ist. Ist Seehofer noch Innenminister? Ich habe die letzten zehn Minuten nicht mehr im Internet nachgeschaut. Ich hatte schon Fußpilz, der ging besser weg als Horst Seehofer.“

Gratulation an die Grünen

Dann gratuliert er den Grünen. „17 Prozent. Und es bringt ihnen nichts. Diese hübschen, jungen Menschen von den Grünen“, sagt er mit einem Grinsen. „Seit wann kommen hübsche, junge Menschen in die Politik? Es kommen doch auch keine Reichen ins Dschungelcamp.“ Auch vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hält Hassknecht nicht viel: „Dem würde ich keine fünf Minuten eine Hotdog-Bude anvertrauen. Die wäre pleite. Aber für Bayern reicht er.“

Dennoch bewundere er Menschen, die sich politisch für die Demokratie engagieren. Das sei eine harte Arbeit. „Nach fünf Minuten Diskussion im Ortsverein wäre ich gewalttätig und drogensüchtig“, räumt er ein. Dann wettert er gegen Menschen, die behaupten, in Deutschland in einer Diktatur zu leben, in der man nichts gegen die Regierung sagen dürfe. Er zeigt darum, wie so etwas geht, nimmt ein kleines Megaphon in die Hand und steigt auf eine Holzkiste.

Er ist sehr laut vernehmbar, aber höflich: „Hallo, Frau Merkel, hätte man das mit den ankommenden Flüchtlingen nicht besser organisieren können?“ Es folgt ein Donnerwetter gegen Rechte. Wenig hält er vom Reden über ein postfaktisches Zeitalter: „Das Zeitalter nach den Fakten nennt sich Demenz.“ Auch Ernährungs- und Marketingtrends nimmt sich Hassknecht vor. „Ich habe gesehen, wie einer mit zwölf ,Sanifair'-Bons eine Dose Bier bezahlt hat. Das nenne ich mal Kreislauf des Lebens“, sagt der Mann, der gern als liebenswerter älterer Herr auftritt, der dann zum Wüterich mutiert.