Luxus-Villa in Bremen wird verkauft: Immobilie mit absurden Überraschungen

Von: Fabian Raddatz

Derzeit wird in Bremen eine Luxus-Villa zum Verkauf angeboten. Die Immobilie lockt mit vielen Annehmlichkeiten und hält Überraschungen bereit.

Bremen – Dieses Haus kann sich sehen lassen: Derzeit wird in Bremen eine Luxus-Villa zum Verkauf angeboten. Das 467 Quadratmeter große Anwesen im Bremer Stadtteil Oberneuland glänzt mit allerlei Annehmlichkeiten: So können die Besitzer nicht nur im hauseigenen Wellness-Bereich mit Pool entspannen, auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Park-Grundstück könnte man sogar Golfbälle schlagen.

Leben wie Gott in Frankreich: Diese Luxus-Villa in Bremen wird derzeit zum Verkauf angeboten. © unrealestatemedia/TikTok

Luxus auch im Inneren der Villa: Dort lassen sich Gäste im Eingangsbereich der Galerie empfangen. Der Kronleuchter kommt aus Paris. Und auch der Nussbaumparkettboden macht was her. Französisch geht es auch im Rest des Hauses weiter. Der Kamin aus Marmor etwa, wurde extra aus Frankreich eingeflogen, heißt es in einem Werbevideo auf der Videoplattform TikTok.

Dort werden auch die weiteren Vorzüge des Anwesens vorgeführt.

Mit eigenem Schwimmbad: Luxus-Villa in Bremen steht zum Verkauf

Ein echter Hingucker ist auch der voll verschließbare Herd der französischen Edel-Marke La Cornue in der Küche. Das absolute Highlight dürfte aber der Wellness- und Sportbereich im Ostflügel des Hauses sein. Praktisch: Der Pool lässt sich mittels Verdeckung in zusätzlichen Raum verwandeln.

Bei so viel Luxus dürfen auch eine Sauna und ein Heimkino im Seemanns-Stil nicht fehlen. Letzteres wartet mit Akustikdecke und Hightech-Soundsystem auf. Des Weiteren gibt es noch vier Stellplätze, eine Garage mit Geräteraum sowie insgesamt zehn Zimmer, davon drei Badezimmer.

Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Die Landhaus-Villa in Bremen wird derzeit für satte 2,7 Millionen Euro angeboten.