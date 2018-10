„Dein Festmahl“ für 800 Bedürftige: Stefan Mross serviert Knödel

Promis kellnern und sorgen für Show

Zwei Stimmungsgaranten: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack werden bei der Veranstaltung „Dein Festmahl" in der Stadthalle die Gäste bedienen und im Duett singen.

Bremen - „Soll ich es vormachen?“ Sänger und Moderator Stefan Mross will aufstehen und zeigen, wie er bei der Veranstaltung „Dein Festmahl – ein Abend für Bedürftige“ am 18. Dezember in der Stadthalle (ÖVB-Arena) auftreten will. Dann fragt er seine Freundin Anna-Carina Woitschack: „Oder willst Du, Schatz?“