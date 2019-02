1.200 Baustellen in Bremen: Da staut sich was zusammen

Stolze 1.200 Baustellen kommen in diesem Jahr auf Bremen zu - das Verkehrsressort hat die Koordination für 2019 vorgelegt. Eines steht fest : Schön wird es nicht.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Langwierige Arbeiten auf den Autobahnen, Riesenbelastungen für Huchting und Walle - auch in diesem Jahr kommen wieder etwa 1. 200 Baustellen auf Bremens Verkehrsteilnehmer zu. In der Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr hat das Ressort die Baustellenkoordination für 2019 vorgestellt. Sicher ist: Da staut sich was zusammen.

Anpassung an Niedersachsen

„Baustellen sind Störungen im Straßensystem“, so Staatsrat Ronny Meyer. Aber sie sind eben auch nötig. Gabriele Schulenburg aus Brinkum leitet die Koordinierung. Anfang des Jahres fragt sie bei „Vorhabenträgern“ - so das Behördenwort - ab, was geplant ist. Das Amt für Straßen und Verkehr zählt ebenso dazu wie die Bremer Straßenbahn AG, Hansewasser und Wesernetz. Etwa ein Drittel aller Pläne sind zum Jahresauftakt bekannt. Für Schulenburg beginnt nun die Feinarbeit, die vor allem aus Kommunikation besteht. Muss diese Maßnahme wirklich in diesem Jahr gemacht werden, während parallel in der Nähe noch eine andere läuft? Um solche Fragen geht es.

Bei Baustellen auf niedersächsischem Gebiet muss Bremen sich an das anpassen, was Niedersachsen macht. Denn die Nachbarn melden den Bremern nur, was sie schon fest geplant haben. Bremen muss dann sehen, wie es damit klarkommt.

Übersicht der Baustellen

Die achtwöchige Vollsperrung der „Haferflockenkreuzung“ (1. Juli bis 31. August; Grund: Fahrbahnsanierung) ist mit einer 40-Kilometer-Umleitung über Harpstedt verbunden. In Bremen wird nun geguckt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Verkehr durch Huchting zu leiten.

Voraussichtlich ab März wird auf der A 27 zwischen Verden-Ost und Achim-Ost die Fahrbahn saniert. Bis Ende August gibt es dann in Richtung Bremen nur eine Spur. Ab Mai stehen auch auf der A1 (Richtung Hamburg) ab Bremer Kreuz Sanierungsarbeiten an.

Ab 19. Juni bekommen die „Ohren", Tangenten und Planken der A1 in Arsten neue Deckschichten. Dauert pro „Ohr" und Tangente eine Woche. Die gleichen Arbeiten folgen in der Zeit vom 22. Juli bis 1. September an der Anschlussstelle Hemelingen .

Ab 25. März wird die Osterholzer Heerstraße (zwischen Heiligenbergstraße und Hans-Bredow-Straße) stadtauswärts sechs Wochen lang voll gesperrt (Fernwärme). Wie der Verkehr umgeleitet wird, ist noch nicht bekannt.

Vollsperrung am Breitenweg

Fahrbahnsanierungen auf der B 75 (Richtung Bremen, zwischen Landesgrenze und Grolland ) wurden mit Blick auf die „Haferflockenkreuzung“ bereits auf den Herbst verschoben.

) wurden mit Blick auf die „Haferflockenkreuzung“ bereits auf den Herbst verschoben. Am 1. Oktober beginnt der Umbau von Kornstraße und Kirchweg (Neustadt) zur A-281-Umleitung . Parallel dazu: Kanalsanierung.

Hart trifft es weiterhin den Breitenweg - wegen des Gewoba-Umbaus und wegen des Umbaus der Discomeile. Am 1. April beginnt eine Vollsperrung am Breitenweg - betroffen ist aber nur eine Spur, nicht die Hochstraße, nicht die Fahrtrichtung Hauptbahnhof. „Wir haben nicht vor, alle Verkehre aus Delmenhorst, Oldenburg und Konsorten flachzulegen", so Bau-Sprecher Jens Tittmann. Haarig wird's in der Gegend aber dennoch. Im Sommer muss die Fahrbahn der Hochstraße saniert werden. Frühestens am 1. April beginnt eine Sanierung am Nordwestknoten ; ab August werden zudem an Wochenenden zwölf Beleuchtungsmasten ersatzlos abgebaut.

- wegen des Gewoba-Umbaus und wegen des Umbaus der Discomeile. Am 1. April beginnt eine Vollsperrung am Breitenweg - betroffen ist aber nur eine Spur, nicht die Hochstraße, nicht die Fahrtrichtung Hauptbahnhof. „Wir haben nicht vor, alle Verkehre aus Delmenhorst, Oldenburg und Konsorten flachzulegen“, so Bau-Sprecher Jens Tittmann. Haarig wird‘s in der Gegend aber dennoch. Im Sommer muss die saniert werden. Frühestens am 1. April beginnt eine ; ab August werden zudem an Wochenenden zwölf Beleuchtungsmasten ersatzlos abgebaut. Walle trifft es an der Hans-Böckler-Straße (Herbst), an der Waller Heerstraße (neue Gleise, ab 17. Juni) und auch noch am Osterfeuerberger Ring (Kanalbau ab 24. Juni, Rückbau von sechs auf zwei Fahrspuren ab 15. September).

Und so weiter, und so fort. Die oppositionelle CDU hält das Papier, so ihr verkehrspolitischer Sprecher Heiko Strohmann, für eine Momentaufnahme. Entscheidend sei aber „das konkrete Management der Verkehrsbehörde in der Praxis. Hierfür braucht es meiner Ansicht nach zwingend eine Digitalisierung aller Prozesse.“