Startschuss für Leih-E-Scooter

+ Jetzt auf Bremens Straßen unterwegs: E-Scooter von Verleiher „Voi“. Foto: VOI

Bremen – Als erster europäischer Anbieter hat das schwedische Elektromobilitätsunternehmen „Voi“ nach eigenen Angaben von der Stadt Bremen eine Lizenz für den E-Scooterverleih bekommen. Am Donnerstag geht es mit einer „kleinen dreistelligen Zahl“ von Fahrzeugen los, so ein Sprecher. Im Vorfeld des Starts hatte „Voi“ den Angaben zufolge mit den Behörden Standards für den E-Scooterverleih ausgearbeitet. Bremen ist für Voi demnach die 14. Station in Deutschland und die dritte im Norden.