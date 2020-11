„Lewini“: Bremer Designer David Lewis bringt neue Kollektion heraus

Bremen – „Every day is a runway“, das ist das Motto. Jeder Tag soll zu einem Laufsteg-Erlebnis werden, das ist das Ziel von David Lewis. Der 21-Jährige, der an der Jacobs-Uni in Grohn globale Wirtschaft und Management studiert, bringt mit seinem Modelabel „Lewini“ jetzt eine neue Kollektion heraus.

Lewis hat sein Start-up neben dem Studium aufgebaut. Die neue Kollektion ist jetzt der nächste Schritt in der Geschichte des jungen Unternehmens, das einem klaren Konzept folgt. Als Designer kombiniert Lewis, der aus Nigeria stammt, europäische Tragegewohnheiten mit afrikanischer Optik – und das auf eine Art und Weise, die es sonst so nicht gibt.

Drei Stichworte nennt Lewis, um seine Kleidung, seine Mode zu beschreiben: „Ethnisch, wegweisend, ausdrucksstark.“ Afrikanische Muster und europäische Schnitte – das ist die Ethno-Komponente, die seinen Hosen und Hemden, Latzhosen, Overalls und Jacken einen eigenen Look gibt.

Bremer Designer will „Farbe in die Stadt bringen“

„Wir leben, um uns auszudrücken, um unsere Individualität auszudrücken“, sagt Lewis und lacht. „Eines meiner Ziele ist es, Farbe in die Stadt zu bringen.“ Ja, und durch Farben und Muster, da drücke der Mensch sich doch aus. Die Palette, die reicht bei Lewis von den dunklen bis zu den hellen Tönen – aber stets gilt: Farbe ist wichtig.

Die afrikanischen Muster „sprechen für sich“, so der Designer – aber sie bringen Menschen auch miteinander ins Gespräch: Mode ist (auch) Kommunikation, das ist die Botschaft dahinter. Lewis‘ Kleidung ist eine Unisex-Kollektion. Er kann sich aber vorstellen, auch einmal speziell etwas für Frauen beziehungsweise für Männer zu entwerfen. „Später“, sagt Lewis und lacht wieder. Ohnehin ist er ein Designer, der variabel reagiert – so entwirft er beispielsweise einige Stücke speziell für das Fachgeschäft „Kontrast Männermode“, das Holger Mertins seit 2015 im Fedelhören führt. Es sind Stücke, die es dann nur hier gibt, im Einzelhandel, in diesem Geschäft.

Weitere Stücke aus der neuen Kollektion will Lewis zudem auch über das Internet anbieten – ein „Lewini“-Online-Shop ist in Vorbereitung, am 15. Dezember soll er öffnen, sagt Lewis. Sein junges Unternehmen wachse schnell, erzählt er – und das trotz des schwierigen Pandemiejahrs 2020.

Die „Lewini“-Geschichte beginnt in Nigeria

Produziert werden die „Lewini“-Kleidungsstücke in Nigeria, außerdem in Pakistan und China – Arbeit mit Textilien ist ein weltumspannendes Geschäft. In Nigeria hat nicht allein Lewis selbst seine Wurzeln, sondern auch seine Leidenschaft für den Umgang mit Farben und Stoffen. Es sind Kindheits- und Jugenderinnerungen damit verknüpft.

„Als ich ein Teenager war, bin ich mit immer mit meiner Mutter auf die Märkte gegangen, um Stoffe zu kaufen.“ Das war in Lagos, dem wirtschaftlichen Zentrum von Nigeria. Viele Nigerianer fertigen ihre Kleidung selbst an. Sie kaufen Stoffe auf den Märkten und geben sie zu Schneidern, die aus ihnen Gewänder für spezielle Anlässe – oder eben auch für den Alltag – machen.

„Die verschiedenen Textilien, die Muster und Farben haben mich fasziniert“, so Lewis. „Ich habe viel Zeit auf den Märkten verbracht.“ Wenn er heute sagt, jeder Tag solle zu einem Laufsteg-Erlebnis werden, dann hat das auch etwas mit diesen Zeiten zu tun. Seine ersten selbst produzierten Kleidungsstücke übrigens waren Hosen. „Ich hatte als Teenager sehr lange Beine. Die Hosen aus den Geschäften waren mir entweder zu kurz oder zu lang.“ Klar, da musste man sich etwas einfallen lassen. Es war der Beginn des Wegs, der zur Gründung von „Lewini“ – in Bremen – geführt hat.

Designer „möchte gern in Bremen bleiben“

Lewis war zunächst in Lagos zur Schule gegangen, wechselte als 16-Jähriger auf die „African Leadership Academy“, eine Kaderschmiede für zukünftige Führungskräfte aus Afrika mit Sitz im südafrikanischen Johannesburg. Dann folgte die Bremer Jacobs-Uni – neues Land, neue Sprache, neue Eindrücke.

Und neue Mode. Nächstes Jahr wird Lewis seinen Abschluss an der Jacobs-Uni machen. Und dann? „Ich möchte gern in Bremen bleiben“, sagt Lewis. Dazu sucht er Räume – Räume mit Platz für Büro und Geschäft. Platz für „Lewini“.