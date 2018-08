Viele Lehrstellen in Bremen sind noch nicht besetzt

Bremen - Von Viviane Reineking. Offizieller Start ins neue Ausbildungsjahr ist der heutige Mittwoch. Wer jetzt noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder sich noch nicht für eine duale Ausbildung entschieden hat, für den ist es noch nicht zu spät: 1 455 Stellen sind im Land Bremen derzeit noch frei, allein in der Stadt sind es 1133. Auch nach dem Stichtag ist es noch möglich, eine Ausbildung zu beginnen – darauf weist der Chef der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann, hin.

Den freien Lehrstellen stehen 1 561 (Land) beziehungsweise 1 075 (Stadt) junge Menschen gegenüber, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur, zu der auch der Landkreis Osterholz gehört, gibt es 1 623 unbesetzte Stellen sowie 1 845 Jugendliche, die eine Ausbildung suchen. Das seien 489 mehr Stellen und 120 Jugendliche weniger als im Vorjahresmonat, so Ossmann.

Weil die „Ausgleichsprozesse“ zwischen offenen Lehrstellen und jungen Menschen andauerten, appellierte der Agenturchef am Dienstag an potenzielle Bewerber, sich an die Berufsberatung zu wenden. Das Angebot an Lehrstellen sei breit gefächert, freie Plätze gebe es noch in fast allen Branchen. Gesucht würden unter anderem noch Altenpfleger, Elektriker, Fachinformatiker, Hörgeräteakustiker und Maler – nur ein kleiner Auszug aus der langen Liste der Lehrberufe.

„Man sollte auch schwächeren Schülern eine Chance geben“, rät Ossmann Unternehmen, die noch Nachwuchs suchen. Viele seien praktisch begabt, aber haben aber in der Berufsschule Probleme. Hier gebe es Unterstützung für die Betriebe: etwa sogenannte „ausbildungsbegleitende Hilfen“, eine Art Nachhilfeunterricht für Azubis, sowie die „assistierte Ausbildung“, während der dem Azubi ein Coach zu Seite steht.

Von Schülern und deren „ersten Berufsberatern“ – den Eltern – wünscht sich Ossmann, dass sie den Wert einer dualen Ausbildung in Unternehmen und Berufsschule noch mehr schätzten: „Es gibt gute Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten und gutes Geld zu verdienen“, so Ossmann.

Immer mehr Flüchtlinge können in Bremen eine Ausbildung beginnen und tun das der Agentur zufolge auch. „Hier geht es voran“, so Ossmann. Probleme gebe es hier aber vor allem mit der Fachsprache. Eine Lösung könne ein Langzeitpraktikum sein, währenddessen sich Unternehmen und Bewerber gegenseitig kennenlernen. Mit Sprachunterricht unterstütze auch die Berufsschule den Start ins Berufsleben.

Offene Plätze für Unternehmen dramatisch

Etwas mehr neue Verträge als im vergangenen Jahr erwartet Karlheinz Heidemeyer, Geschäftsführer für den Bereich Aus- und Weiterbildung bei der Handelskammer Bremen. 2017 hat sie 3. 100 Verträge eingetragen, rund zwei Drittel davon im kaufmännischen Bereich. In diesem Jahr könnte es laut Heidemeyer rund ein Prozent mehr werden. Trotz dieser „ziemlich guten Zahlen“ sei die hohe Zahl von offenen Ausbildungsplätzen für die Unternehmen dramatisch. Vor allem im Speditions- und Logistikbereich, in der IT-Branche und überall dort, wo mathematisch-technische Grundfertigkeiten vorausgesetzt würden, gebe es Bedarf. Kenntnisse, die immer öfter nicht ausreichend vorhanden seien, so Heidemeyer. Den Betrieben fehle der Nachwuchs, auch deshalb, „weil es einen erheblichen Drang an die Hochschulen“ gebe. Heidemeyer zufolge gehen mehr als 50 Prozent der Abiturienten an die Unis „und stehen für eine berufliche Ausbildung nicht mehr zur Verfügung“.

Die Bremer Handwerkskammer sieht derzeit die „Tendenz zum leichten Plus bei den Neuverträgen“, wie Angelika Pfeifer sagt. 2017 hatte die Kammer noch 1 066 neue Ausbildungskontrakte verzeichnet. „Die Betriebe suchen – vor allem alles, was mit dem Bau und Ausbau zu tun hat“, so Pfeifer mit Blick auf die gute Konjunkturlage.

Mehr Arbeitslose

Die Zahl der Menschen ohne Job im Bundesland Bremen ist im Juli gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Vormonat 35 553 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und damit 2,5 Prozent mehr als im Juni. Die Quote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf zehn Prozent. „Grund dafür sind vor allem junge Menschen, die sich nach dem Ende der Schule oder Ausbildung für eine Übergangszeit arbeitslos melden“, sagte Joachim Ossmann, Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven.

„Die meisten treten jedoch schon nach wenigen Wochen eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz an. Gut ausgebildete Nachwuchskräfte sind sehr gefragt und haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“ Die Zahl der offenen Stellen im Land Bremen liege mit 7 351 so hoch wie nie – auch weil viele Stellen sehr lange frei blieben oder gar nicht mehr besetzt werden könnten. In der Stadt Bremen waren der Arbeitsagentur zufolge im Juli insgesamt 27 958 Personen arbeitslos gemeldet, 6 069 Arbeitsstellen wurden in der Statsitik als offen angezeigt.

dpa/vr