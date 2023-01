Mit dem Segelboot allein über den Atlantik: Start in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Segler Marcus Bulgrin beschreibt dieses eindrucksvolle Bild so: „Fahrt in die Nacht. Die Sonne geht unter. Das Leichtwindsegel ist gesetzt.“ © Bulgrin

Allein in einem Segelboot über den Atlantik - für die einen eine Horrorvorstellung, für Marcus Bulgrin die Erfüllung eines Kindheitstraums. Start der großen Tour war in Bremen.

Bremen – Allein auf großer Fahrt: Segler Marcus Bulgrin hat, gestartet in Bremen, den Atlantik überquert und ist nun in der Karibik. Am 24. November begann er von Teneriffa aus die 5 500 Kilometer lange Etappe nach Grenada und kam dort kurz vor Weihnachten an. Der 49-Jährige will von Süden aus durch die Karibik fahren. Wir hatten Gelegenheit zu einem zum Telefon-Interview und erreichten ihn auf Grenada.

Gut neun Meter ist sein Segelboot vom Typ Hallberg Rassy „Monsun 31“ lang, ausgelegt für vier bis sechs Personen, was aber super eng wäre, so Bulgrin. Unter Deck gibt es eine Kabine. Dort befinden sich unter anderem die Koje, die Kombüse, eine Sitzgelegenheit, ein Navigationstisch und eine Toilette. Steuern kann Bulgrin draußen mit einer Pinne, im Cockpit. Auch gibt es eine Art mechanischen „Autopiloten“: die Windfahnen-Steuerung. Das Segelboot wird damit in einem eingestellten Winkel zur Windrichtung gelenkt. Vom Cockpit aus und direkt am Mast können Segel bedient werden. Der 49-Jährige benutzt sowohl klassische Navigationsmittel wie Seekarten in Papierform und Kompass, aber auch moderne, wie GPS und elektronische Seekarten.

Allein auf dem Atlantik: Nächtlicher Lichterzauber

Bulgrin erzählt, wie er nachts aufgestanden und raus ins Cockpit gegangen ist. Nächte ohne Mond. Eine Dunkelheit, wie er sie noch nie gesehen hat. Der Unterschied zwischen Himmel und Wasser ist nicht zu erkennen. Aber am Himmel stehen Sterne, es gibt Meeresleuchten: „Plankton fluoresziert. Es leuchtet wie Wunderkerzen, wo Wellen aufgerissen werden“, sagt Bulgrin. Auch in der Ferne funkeln überschlagende Wellen. „Es geht in den Himmel über, wo die Sterne sind“, so Bulgrin weiter. „Es fühlte sich an, als ob man im Weltraum fliegt.“ Das alles, erlebt etwa zur Mitte der Atlantik-Überquerung, habe ihm keine Angst gemacht, vielmehr spricht er von einem Gefühl der Demut.

Zwei Schiffe hat er während der Fahrt über den Atlantik gesichtet, zwei Yachten. Zu einer nimmt er Funkkontakt auf. Vier Franzosen sind an Bord. „Es war schön, ein paar Minuten jemanden zu hören“, sagt er. Einsam habe er sich während der Überfahrt nie gefühlt. Er verfügt über ein Satellitentelefon, mit dem er nicht nur Wetterdaten herunterladen, sondern auch zu seiner Partnerin Kontakt halten kann.

Mitten auf dem Atlantik sind Begegnungen mit anderen Schiffen unwahrscheinlich, sagt der bei Airbus in Bremen tätige Ingenieur. Doch für den Fall des Falles hat er Warnsysteme an Bord. Vier Stunden Schlaf sind durchaus möglich. Der Segler wird durch die Windfahnen-Steuerung auf Kurs gehalten. Bei der Wiederannäherung an Land werden die Schlafphasen kürzer. Zwei Tage vor Grenada geht Bulgrin alle zwei Stunden auf Wache, einen Tag vorher sogar jede halbe Stunde, entsprechend der Sichtweite.

Segler Marcus Bulgrin (49) an Bord. Als weiteres Hobby neben dem Segeln nennt der in Bremen tätige Ingenieur den Motorsport. © Bulgrin

Fürs leibliche Wohl ist auf der Überfahrt gesorgt. Bulgrin kann kochen. Sogar ein Backofen ist an Bord. Bei Wellengang fehlt schon mal eine Hand – gebraucht zum Festhalten und beim Kochen. Dann weicht der Abenteurer eher auf Müsli oder Fertiggerichte aus. Mit einem Wassermacher wandelt er Salzwasser in Süßwasser, auch für die Camping-Dusche an Bord.

Von den Bahamas aus zurück nach Bremen

Los ging die Fahrt am 8. August in Burglesum, wohin er das Segelboot vier Wochen vorher vom Bremer Europahafen steuerte. Einige Arbeiten waren dort noch zu erledigen. Die Fahrt führte über die Niederlande, Belgien nach Plymouth in England. Dort wartete der Segler erstmal auf gutes Wetter, um die Biskaya zu überqueren. Das Seegebiet ist durchaus für schlechtes Wetter und Stürme bekannt. Am 24. September brach er dort auf. 14 Tage später erreichte er Teneriffa. Die Fahrt war die Probe, ob alles funktioniert. Solange sei er noch nie allein gewesen, sagt der 49-Jährige. Auf Teneriffa machte er eine Pause, um die Hurrikan-Saison abzuwarten.

Ein Blick in die Kajüte, dem Wohnbereich der „Ikaika Noa“, mit der Marcus Bulgrin von Bremen aus in die Karibik gesegelt ist. © Bulgrin

Ab Mitte Mai soll es von den Bahamas aus zurück nach Bremen gehen. Seine große Fahrt folgt dem Uhrzeigersinn: Die Hinfahrt erfolgte auf einer südlichen Route. Bulgrin nutzte die Passatwinde. Diese, so erzählt er, entstehen nördlich und südlich des Äquators aufgrund der Erdrotation. Für die Rückfahrt muss Bulgrin auf einer nördlichen Route allerdings auf weniger beständige Winde setzen, er rechnet also mit unbeständigerem Wetter. Er will zunächst Kurs auf die Azoren halten, eine mögliche Zwischenstation. Aber seine Idee ist eigentlich, an den Azoren vorbeizusegeln nach Shetland und dann über die Nordsee an Helgoland vorbei zurück nach Bremen. Eine andere Variante wäre ein Abstecher nach Island, bevor es nach Shetland geht.

Bulgrin arbeitet seit 20 Jahren in Bremen. Hier im Europahafen liegt normalerweise auch sein 1977 gebautes Boot, die „Ikaika Noa“, was auf Hawaiianisch „stark“ und „frei“, bedeute. Schon als Kind war er von Weltumsegler Rollo Gebhard fasziniert, sah Filme mit ihm, der die Welt ersegelte. Mit seiner jetzigen Fahrt erfüllt sich Marcus Bulgrin einen Kindheitstraum. Dabei unterstützt ihn auch sein Arbeitgeber Airbus, wo der Ingenieur im Bereich der Qualitätssicherung tätig ist. Der 49-Jährige wurde für ein Jahr freigestellt.