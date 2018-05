Start der Freibadsaison in Bremen

Bremen - Die Wetterprognose verspricht in den kommenden Tagen warme Temperaturen – und aus diesem Grund startet die Gesellschaft Bremer Bäder am Montag, 7. Mai, die Freibadsaison.

Los geht es im Westbad ( Waller Heerstraße 293 A) mit dem Frühschwimmen ab 6.30 Uhr. Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder, freut sich auf viele Besucher, wie sie am Freitag sagte. Alle anderen Freibäder stehen den Badegästen erst ab Sonnabend, 19. Mai, zur Verfügung. Zunächst gilt laut Martina Baden der Vorsaison-Modus, was bedeutet, dass morgens zu den Frühschwimmzeiten und dann wieder ab mittags im Freibadbereich des Westbades geschwommen werden darf. An den Wochenenden ist die Anlage durchgängig zu nutzen, wie es heißt. Die Umstellung auf ganztägige Öffnungszeiten erfolgt am Montag, 18. Juni, wie es heißt. - gn