Stars und Verlockungen auf der Kazel Expo in Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Die Firma hat eigene Olivenplantagen“, sagt Yasemin Schmidt, Unternehmerin aus Neumünster. „Da ist zu 100 Prozent natürliches Olivenöl drin. Deswegen trocknet die Seife die Haut nicht aus.“ Schmidt ist mit ihrer Firma „Latokka“ eine der Ausstellerinnen auf der türkischen Messe „Kazel-Expo“ in Halle 7 auf der Bremer Bürgerweide.

Schmidts Unternehmen hat ein breites Portfolio: Baby- und Kinderkleidung aus Bio-Baumwolle, handgefertigte Bernsteinketten und Armbänder, ätherische Öle, Propolis-Produkte und eben die „Olivos“-Naturseifen aus der Türkei. „Es gibt sie mit Eselsmilch und mit Ziegenmilch“, sagt Schmidt. Mit ihrem Unternehmen importiert sie die Seife aus der Türkei – aus Edremit in der türkischen Ägäisregion, die für den Olivenanbau bekannt ist.

Kazel Expo in Bremen: Türkische Lifestyle-Messe

Und schon ist man mitten drin in der „Kazel-Expo“. Noch bis einschließlich Sonntag, 1. März, vereint die türkische Lifestyle-Messe etwa 80 Aussteller. Sie öffnet jeweils in der Zeit von 11 bis 22 Uhr. Eintritt: drei Euro; Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos hinein. Die DortmunderFirma „Kazel Events“ hat die Messe organisiert. Weitere Termine gibt es unter anderem in Holland und Belgien. Mit dem Bremer Auftritt will Organisator Hamza Erdogan den Norden erobern. Sein Ziel ist ein jährlich wiederkehrender „Kazel-Expo“-Termin in Bremen. In Online-Netzwerken wie Instagram ist viel für die Messe geworben worden – gerade in der türkischen Community.

+ Stoffe und Tücher aus der Türkei bietet Serdar Sahin aus Duisburg in Messehalle 7 an. Foto: KUZAJ

Und die Liebe zur Türkei, sie ist hier auf Schritt und Tritt zu spüren. Apropos: Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Die „Kazel-Expo“ beginnt schon im Außenbereich der Messehalle 7 mit Zelten voller kulinarischer Verlockungen. Auch hier ist das Spektrum ausgesprochen weit – Köfte (eigentlich: türkische Frikadellen) etwa sind hier auch in veganer (!) Variante zu finden. Und Döner gibt‘s auch mit Pommes. Und sonst? Alles – von Grillspezialitäten bis Lahmacun („türkische Pizza“).

Drinnen, in der Halle, geht es gleich weiter mit den kulinarischen Verlockungen. Der Duft von eingelegtem Gemüse vermischt sich mit dem getrockneter Früchte. Walnüsse hier, Kichererbsen dort. Und, und, und. Wer am Wochenende orientalisch kochen möchte, dürfte hier alles finden, was dafür gebraucht wird.

Aber zu einer Lifestyle-Messe gehört natürlich noch mehr. Möbel zum Beispiel gibt es ebenso wie Geschirr, Süßigkeiten ebenso wie Spielzeug. Festlich glitzernde Kleider hängen an langen Ständern, Tücher und Stoffe sind in etlichen Farben und Varianten zu finden, oft Importware aus der Türkei. Beim Messerundgang ist‘s streckenweise wie im türkischen Supermarkt – nur viel größer und mit deutlich mehr Auswahl. Und mit sehr viel Kommunikation. An vielen Ständen sind Menschen zu sehen, die in Gespräche vertieft sind.

+ Kulinarisches darf bei einer türkischen Lifestyle-Messe natürlich nicht fehlen. Foto: KUZAJ

Doch es wird nicht nur geredet, es wird auch gesungen; sprich: Musik gemacht. Die Organisatoren um Hamza Erdogan haben Stars der türkischen Musikszene für ihre als großes Familien-Event gedachte Messe verpflichtet. Für Sonnabend, 29. Februar, ist die Sängerin Irmak Arici (23) angekündigt. Am Sonntag, 1. März, steht Ekin Uzunlar auf dem Programm der „Kazel-Expo“.