Bremer Sixdays: Theo Reinhardt gegen den Rest des Feldes

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Dass er bislang noch keinen einzigen Sieg auf seinem Sixdays-Konto hat, ist bei seiner Klasse eigentlich ungewöhnlich. Doch morgen könnte es für Theo Reinhardt klappen, denn zusammen mit seinem starken belgischen Partner Kenny De Ketele fährt der 27-Jährige konstant in der Spitze mit und zählt damit zu den Favoriten bei den 54. Bremer Sixdays.

So richtig glauben kann das Reinhardt selbst noch nicht: „Klar läuft es gut. Aber der Montag wird noch ganz schön hart – und die 60-Mintenjagd zum Ende der Sixdays hat es auch in sich. Da kann noch viel passieren.“

Aber Reinhardt, der sich im Vergleich zu seinem erfahrenen Partner De Ketele vor dem Rennen noch als Lehrling bezeichnet hatte, ist auch ein wenig stolz auf seine Leistung: „Ich hatte schon befürchtet, dass ich mit Kenny nicht mithalten kann und ihm vielleicht eine gute Platzierung versaue. Aber so ist es nicht.“ Das kann der 32-jährige Belgier nur bestätigen: „Theo macht seine Sache wirklich gut. Da gibt es nichts dran auszusetzen.“

„Mal sehen, was heute und morgen kommt . . .“

Neben Reinhardt/De Ketele (derzeit auf Platz drei) dürfen sich aber auch noch Achim Burkart/Yoeri Havik (D/NL), Christian Grasmann/Jesper Mörkov (D/DK), Wim Stroetinga/Robbe Ghys (NL/B) und Leigh Howard/Morgan Kneisky (AUS/F) Chancen auf den Sieg ausrechnen. Alle fünf Paare sind nur durch die Punkte getrennt.

Der kommt für die vor dem Rennen als Topfavoriten gehandelten Leif Lampater und Moreno De Pauw nicht mehr in Frage. Und dies liegt an Lampater, der quasi der „Seuchenvogel“ der diesjährigen Veranstaltung ist. Am Freitag streckte ihn ein Magen- und Darminfekt nieder, sodass der 35-Jährige neutralisiert werden musste. Am Samstagabend fuhr der Waiblinger in der Jagd einem Kollegen ins Hinterrad, kam zu Fall und verletzte sich dabei sein linkes Knie. „Es ist wirklich wie verhext. Mal sehen, was heute und morgen noch kommt . . .“, sagte Lampater mit einem Anflug von Galgenhumor.

Noch schlimmer hatte es zuvor den Topsprinter Tomas Babek erwischt, der sich bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen hatte. Die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Erik Weispfennig handelten und verpflichteten kurzerhand den Holländer Sam Ligtlee nach.

+ Nach einem Sturz im Ausscheidungsrennen wurde der Italiener Michele Scartezzini mit einer Trage von der Bahn gebracht. © töb

Und auch gestern ging das Rennprogramm nicht ohne Sturz über die Bühne. Während des Ausscheidungsfahrens (eigentlich eine Disziplin ohne hohes Sturzrisiko) passierte es. Bei Achim Burkart platzte ein Reifen, sodass der 25-Jährige die Balance verlor und auf die harte Bretterpiste knallte. Der hinter ihm fahrende Italiener Michele Scartezzini konnte nicht mehr ausweichen und ging ebenfalls zu Boden.

Während Burkart wenig später wieder mit einigen Hautabschürfungen im Sattel saß, konnte Scartezzini das Rennen nicht mehr fortsetzen und wurde mit Verdacht auf eine Hüftverletzung ins Krankenhaus gebracht.