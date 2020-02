Starke Männer im Ring

Bremen – Starke Männer haben sich für Sonnabend, 29. Februar, in der Überseestadt angesagt. Vertreter der deutschen Wrestling-Szene kommen hier im Schuppen 2 zusammen. André Steinblock verspricht „etablierte Wrestler, große Talente und unterschiedliche Stile“. Und Nachwuchswrestler bekommen ebenfalls eine Chance, heißt es vorab.

André Steinblock? Genau, er ist der Sohn von Wrestling-Urgestein Eddy Steinblock. Die Catch-Legende war im November 2017 im Alter von 61 Jahren gestorben – nur wenige Tage, bevor er in Bremen seinen letzten Kampf antreten wollte. Sein Sohn setzt die Wrestling-Veranstaltungen fort. „EPW Übersee-Bash II“, so heißt es am Sonnabend ab 19 Uhr im Schuppen 2 (Hoerneckestraße 23).

Steinblock kündigt eine „Mischung aus Sport, Show, Ac-tion und Drama“ an. Als Titelverteidiger um die EPW-Championship tritt Carnage gegen den Wahl-Bremer John „Bad Bones“ Klinger an. Im Team-Match treten vier Paare an, die sich gegenseitig ausschalten wollen: „Rott & Flott“ (Nikita Charisma/Michael Schenkenber) aus Hamburg, „Die Draufgänger“ (Cody Kidman/Joey Light), „Schwinger-Club“ (Brent Rogers/Rick Baxter) und „Wolves of the Sea“ (Askeladd Gormsson/Captain Marcus Monere).

Einen weiteren Kampf bestreiten Tarkan Aslan, aufgewachsen in Bremen, und der Bremer Wrestler Bobby Gunns. Weitere Teilnehmer am Abend sind „The Urban German“ Da Mack, Zeritus, Crowchester, Garret Noah, Mike Schwarz und Michael Isotov. Tickets kosten 27 Euro.