„City-Triathlon“ startet wieder in Überseestadt

In der Wechselzone im Europahafen ist meist viel los.

Bremen - Der nunmehr siebte „Gewoba City-Triathlon Bremen“ findet am Sonntag, 12. August, statt. Freizeit- und Profisportler messen ihre Kräfte in eine der drei Kategorien „Volkstriathlon“ (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufstrecke), „Olympic Triathlon“ (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad, zehn Kilometer Laufen) und „Staffeltriathlon“ (jedes Team-Mitglied absolviert eine Disziplin).

Im Europahafen in der Überseestadt meistern die Athleten die Disziplin Schwimmen. Volks-Triathleten (sowie die Schwimmer der Staffeln) schwimmen eine Runde, in der olympischen Distanz werden drei Runden geschwommen. Die anschließende Radstrecke führt durch weite Teile der Bremer Überseestadt, Walle und Gröpelingen bis zum Einkaufszentrum „Waterfront“.

Nach einer Spitzkehre fahren die Radsportler zurück zum Europahafen. Die dort eingerichtete Wechselzone ist der Ausgangspunkt für die Laufstrecken: Zunächst geht es Richtung „Weser-Tower“, dann den Fluss entlang über die Schlachte in die Innenstadt. Vorbeiziehende Schiffe auf der Weser einerseits, das bunte Treiben an der Promenade andererseits – dieser Streckenabschnitt beeindruckt die Sportler immer wieder. Von der Innenstadt aus geht es zurück an den Kopf des Europahafens.

In diesem Jahr befindet sich das Ziel an etwas anderer Stelle. „Wir haben über eine bessere Lage Gedanken gemacht und freuen uns, hier eine sehr attraktive Lösung für Zuschauer und Sportler gefunden zu haben“, sagte Jan Brüning der ausführenden Agentur Spospom im Vorfeld des Triathlons.

Eine Siegermedaille gibt es wegen der hohen Nachfrage wieder

Alle Sportler haben auch wieder die Möglichkeit, das beliebte Finisher-Shirt zu erwerben. Eine Siegermedaille, die es zuletzt bei der fünften Auflage des „City-Triathlons“ gab, erhalten alle Teilnehmer. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es die Medaille bereits in diesem Jahr wieder, statt, wie ursprünglich geplant, erst zur zehnten Auflage.

Der Staffeltriathlon startet am Sonntag um 11 Uhr, der „Olympic Triathlon“ (inklusive Bremer Landesmeisterschaft) um 12 Uhr, der Volkstriathlon um 14 Uhr. Die Siegerehrungen sind für 13 Uhr, 15.20 Uhr und 16.10 Uhr geplant. Abweichungen sind mäglich, heißt es.

Autofahrer müssen aufgrund der Veranstaltung rund um die Überseestadt mit Behinderungen rechnen. Die Busse der Linien 20, 26 und 28 fahren von etwa 6 bis 18 Uhr Umleitungen. Das hat die Bremer Straßenbahn AG mitgeteilt.

sk