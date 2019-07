Aufbau-Bank fördert Wohnungen: Starke Akzente

Bremen – Die Bremer Aufbau-Bank (BAB) hat im Jahr 2018 insgesamt 146 Förderanträge und Zuschüsse sowie Darlehen in Höhe von 75 Millionen Euro bewilligt.

Allein über ihre Programme für Innovationsförderung und Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt vergab die Bank 3,1 Millionen Euro und unterstützte 42 Projekte. Auch in der Wohnraumförderung habe die BAB „starke Akzente gesetzt“ und 610 Mietwohnungen sowie 1 275 energetische Sanierungen gefördert.

„Die Fördermittel der BAB wurden erneut stark nachgefragt und übertrafen zumeist das Vorjahresniveau“, sagten die beiden Geschäftsführer Jörn-Michael Gauss und Ralf Stapp am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Förderbank für Bremen und Bremerhaven.

Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der BAB, sagte: „Durch die Fördermaßnahmen wurden mehr als 8 300 Arbeitsplätze gesichert, gut 500 neue geschaffen und Investitionen von rund 305 Millionen Euro ausgelöst.“ Die Bank leiste damit „einen wichtigen Beitrag für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen“.

Die BAB unterstützt das Land auch in der Wohnraumförderung, So seien bis Ende 2018 aus den Wohnraumförderungsprogrammen 35,8 Millionen Euro in 610 neue Mietwohnungen geflossen, davon wurden allein im vergangenen Jahr rund 4,3 Millionen Fördereuro für 70 Mietwohnungen bewilligt.

Ende 2019 oder Anfang 2020 wollen die BAB und ihre Gründer-Initiative „Starthaus“ ein neues Gebäude am Domshof beziehen. Die Bilanzsumme der Bank lag 2018 bei knapp über einer Milliarde Euro. Die BAB beschäftigt 78 Mitarbeiter. je