Starbucks eröffnet Filiale im Weserpark

Bremen - Das amerikanische Franchise-Unternehmen Starbucks eröffnet am 15. Februar eine Filiale im Weserpark Bremen.

Das Coffee House befindet sich im Erdgeschoss des Weserparks Bremen gegenüber der Kunden-Information und heißt seine Gäste herzlich willkommen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der warme und freundliche Stil des Coffee Houses schaffe eine gemütliche Atmosphäre, um eine Auszeit vom Shoppen zu genießen, heißt es weiter. „Wir freuen uns, unseren Gästen in Bremen auch im Weserpark das Starbucks Premium Kaffeeerlebnis anbieten zu können“, erklärt Annick Eichinger, PR Manager Central and Eastern Europe.

Wer beim Kaffeetrinken Geld sparen und der Umwelt etwas Gutes tun möchte, nutzt das sogenannte „Bring Your Own Tumbler“-Konzept, das Starbucks deutschlandweit in seinen Coffee Houses anbietet: Einfach das bestellte Getränk in einen mitgebrachten Thermobecher oder ein anderes Gefäß füllen lassen – und dafür 30 Cent Rabatt erhalten.

Zur Auswahl steht im Coffee House im Weserpark Bremen das umfassende Getränke- und Speisesortiment von Starbucks. Neben Cappuccino, Caffè Latte und saisonalen Kaffeekreationen wie Cold Brew und dem Lebkuchen Latte kommen auch die Liebhaber von feinem Tee und köstlicher Hot Chocolate auf ihre Kosten.

