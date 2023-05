Star-Sänger Tony Hadley plant Exklusiv-Event in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Der britische Sänger Tony Hadley – früher bei „Spandau Ballet“ – gibt ein einmaliges Konzert in Bremen. © Bremen Events & Concerts

Bremen – Einen in jeder Beziehung einmaligen Auftritt in Bremen bereitet der britische Sänger Tony Hadley, in den 80ern mit der Band „Spandau Ballet“ („True“, „Gold“, „Through the Barricades“) berühmt geworden, gegenwärtig vor. Organisiert vom Bremer Konzertveranstalter Jan Trautmann (Bremen Events and Concerts), wird Hadley bei einer eleganten Gala-Show im Metropol-Theater am Richtweg seine Hits und Lieblingssongs in allein für diesen Abend konzipierten Arrangements singen – begleitet von den Bremer Philharmonikern unter der Leitung von Steffen Drabek.

Der Termin für die bremisch-britische Kooperation: Donnerstag, 19. Oktober. Beginn: 20 Uhr. Karten (ab 72,80 Euro) gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Im Interview spricht Hadley, 62, über den Abend, die Vorbereitungen dafür und über seine Erinnerungen an Bremen.

Lieber Herr Hadley, auf was für einen Abend können sich die Zuschauer im Bremer Metropol-Theater freuen?

Es wird ein bunter Mix aus meiner Karriere sein. Natürlich mit den Hits von „Spandau Ballet“, dazu meine eigenen Songs von meinen Alben, aber auch Songs, die ich von Kollegen sehr mag. Das Orchester wird seine eigenen Parts haben, wir spielen zusammen und auch einzeln. Eine großartige, abwechslungsreiche Zusammenstellung.

Ihr Konzert am 19. Oktober wird ein einzigartiges Event sein. Wer hat Sie mit den Bremer Philharmonikern zusammengebracht?

Die Idee für das Konzert stammt von unserem Organisator Jan Trautmann. Wir haben schon mehrmals zusammengearbeitet. Das letzte Mal – vor Corona – ist er bereits mit dem Konzept auf uns zugekommen. Jetzt, anlässlich des Jubiläums (Hadley feiert vier Jahrzehnte auf der Bühne, d. Red.), hat es besonders gut gepasst und wir haben die Idee weiter verfeinert. Es ist gar nicht so einfach, einen Termin für so eine einzelne Show zu finden, weil viele Beteiligte gleichzeitig freie Termine haben müssen. Es ist sehr schön, dass es machbar war.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Orchester? Wer schreibt die Arrangements, wie proben Sie? Schicken Sie sich gegenseitig mp3-Dateien?

Das ist richtig. Der Weg ist, dass wir uns gegenseitig mp3-Dateien zuschicken. Zuvor besprechen wir mit Jan den grundsätzlichen Ablauf und tragen alle Ideen zusammen. Wir haben einiges an eigenem Material, brauchen aber auch die Unterstützung der Philharmoniker. Hier schreibt Steffen Drabek auch die Songs um, damit alles für das Orchester passt. Geprobt wird dann am Tag vor der Show und auch am Tag der Show.

Steffen Drabek arrangiert die Songs für die Gala-Show im Metropol-Theater am Richtweg. © Caspar Sessler

Treten Sie allein mit dem Orchester auf oder ist Ihre Band auch dabei? Wenn ja – wer spielt in Ihrer Band?

Ich werde mit meiner „TH Band“ kommen. Mein Keyboarder Adam Wakeman ist die Kontaktperson für die Produktion. Die wunderbare Lily Gonzalez wird unsere Perkussionistin sein, sie hat zum Beispiel auch schon mit „Faithless“ gespielt. Insgesamt kommen wir mit fünf oder sechs Musikern, vielleicht kommen noch ein paar Background-Sängerinnen dazu, je nach Planung.

Welche Songs werden auf jeden Fall im Programm sein?

Das möchte ich natürlich noch nicht im Detail verraten. Es wird auch Überraschungen geben, Lieder, die man nicht unbedingt erwartet.

Gibt es ein Lied, das Sie gerne einmal singen würden, aber noch nie gesungen haben?

Ich habe mir kürzlich die Freiheit genommen, bei meinen Konzerten einen Lieblingssong zu präsentieren. Von Sinatras „My Way“ bis zu den „Eagles“. Für Bremen sind wir sehr frei und können das gut durchmischen. So kann ich sagen, dass ich selten bis nie ein solches Konzert gegeben habe, das nur für diesen Abend geschaffen ist.

Sie sind bereits 2018 in Bremen aufgetreten, scheinen die Stadt aber schon viel, viel länger zu kennen. Mit „Spandau Ballet“ und dem Song „Only When You Leave“ waren Sie 1984 im „Musikladen“, einer Fernsehsendung, die in Bremen produziert wurde – man kann den Auftritt als Video auf Youtube finden. Haben Sie daran Erinnerungen?

Ich erinnere mich eher an die Stadt im Jahr 2018. Wir hatten etwas Zeit, wir haben auch die Stadtmusikanten oder den Schnoor gesehen. An die TV-Show selbst habe ich natürlich sehr gute Erinnerungen. Das Format war damals wichtig für den gesamten deutschen Markt und hat Türen geöffnet. Eine prägende Zeit.

Apropos. . . mögen Sie Youtube? Videos, die man damals im Fernsehen mehrmals zu sehen bekam – wenn man Glück hatte –, sind dort jetzt für immer verfügbar, so oft man will. Die 80er Jahre gehen also nie zu Ende. Ein Fluch oder ein Segen?

Letztlich natürlich beides. Die alten Videos sind immer gut und auch Werbung für neue Songs. Sie zeigen, woher man kommt. Es ist schade, dass die Leute heute schon etwas von einer neuen Show zu sehen bekommen, die sie noch nicht besucht haben. Denn die Besucher der vorherigen Shows posten ihre Handyvideos irgendwo. Aber an diesem Punkt sind wir wieder bei der Bremer Show: Sie steht für sich selbst und niemand hat die Chance, vorher etwas davon zu sehen.