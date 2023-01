Bremen: Stadtmusikanten weisen die Laufwege

Von: Jörg Esser

Oliver Rau präsentierte an der Sandstraße eine der mit „neuem Mantel“ aufgemöbelten Info-Stelen. © WFB/Jan Rathke

Ein umfangreiches Informations- und Leitsystem, bestehend aus fast einhundert Info-Stelen in der Innenstadt sowie eine neue Web-App sollen die Orientierung für Touristen erleichtern.

Bremen – Stadtmusikanten weisen jetzt in Bremen den Weg zu den Stadtmusikanten. So lässt es sich die Aufrüstung der 96 Info-Stelen in der Innenstadt plakativ formulieren. Die 25 Jahre alten anthrazitfarbenen Hinweisschilder („Ballmer-Stelen“) sind sozusagen aufgemöbelt worden oder werden es im Laufe des Januars – jeweils mit einem neuen roten Designelement und ausgelaserten Bremer Stadtmusikanten auf der oberen Fläche.

„Das macht die Stelen auffälliger, lässt sie aber nicht unangenehm aus dem Stadtbild hervorstechen“, sagte am Donnerstag Oliver Rau, der für den Geschäftsbereich „Tourismus und Marketing“ zuständige Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). „Wir nutzen die bestehenden Fundamente und haben jeweils einen neuen Mantel fertigen lassen, der zusätzlich mit einem Anti-Graffiti-Schutz versehen wurde“, ergänzte Projektleiterin Viktoria Radtke. Und das ist ja auch nachhaltig.

Die fast 100 Info-Stelen fügen sich mit einer neuen Web-App zu einem Informations- und Leitsystem zusammen, das Touristen, aber auch Bremern und Buten-Bremern die Orientierung in der City erleichtern soll. „Das war eine Menge Arbeit für unsere Projektteam, alles neu zu sortieren sowie simpel, übersichtlich und gut zu gestalten“, sagte Rau.

Neuer Mantel mit Graffiti-Schutz

Die 2,20 Meter hohen Stelen stehen entlang „wichtiger Laufwege in der Innenstadt“, heißt es. Vier von ihnen (unter anderem am Hauptbahnhof und auf dem Marktplatz) werden mit einem großen Stadtplan kombiniert. Die Info-Tafeln verweisen auf unterschiedliche Orte von Interesse („Points of Interest“) in der Nähe der Stele. Und dazu zählen eben Touristenmagneten wie die Stadtmusikanten und die Böttcherstraße. Die Tafeln weisen aber auch den Weg zu Parkhäusern und Straßenbahnhaltestellen.

Außerdem haben die Stadtmarketingprofis von der WFB eine Web-App entwickelt, die über den Browser geöffnet und optional auf dem Smartphone installiert werden kann. Ein „Digi-Button“, eine Kombination aus QR-Code und NFC-Tag, erleichtert den Zugang zur App an den Stelen. Wird der QR-Code gescannt, öffnet sich eine Info-Seite im Browser des Smartphones. Und der NFC-Tag kommuniziere direkt mit entsprechend ausgerüsteten Mobilgeräten, hieß es. Und weiter: „Die Web-App hat noch mehr zu bieten.“ Wer den Pfad „https://dein-bremen-guide.de“ in den Browser eingibt, kann das Infoportal schon vor dem Trip durch die Innenstadt nutzen – für die Reisevorbereitung beispielsweise. „Der neue Mix aus analogen Stelen und digitaler Präsenz macht es Gästen leichter, sich in unserer Stadt zu orientieren“, sagte Rau.

145000 Euro Projektkosten

145 000 Euro hat das Projekt gekostet. Finanziert worden ist es den Angaben zufolge aus dem Aktionsprogramm Innenstadt. „Das ist eine gute Investition für den Bremen-Tourismus“, so Stadt-Vermarkter Rau. „Es ist ein kleines und sehr schönes Mosaiksteinchen.“