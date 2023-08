Bremer Stadtmusikanten in Uniform: Ein Zeichen für Respekt am Rathaus

Von: Marvin Köhnken

Die Stadtmusikanten am Bremer Rathaus haben sich für einen Tag in Schale geworfen. Der Grund: Aufmerksamkeit für Einsatzkräfte, die immer wieder während ihrer Arbeit angegangen werden. © Carmen Jaspersen/dpa

Die Bremer Stadtmusikanten tragen Uniform: Mit einer ungewöhnlichen Aktion wollen Studenten auf Einsatzkräfte hinweisen, die bei Einsätzen angegangen werden.

Bremen – Die berühmten Figuren der Bremer Stadtmusikanten haben für einen Tag die Rollen gewechselt: Esel, Hund, Katze und Hahn präsentierten sich am Samstag in den Uniformen von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz.

Mit dieser Initiative wollten Studierende der Hochschule Bremerhaven die Situation der Einsatzkräfte ins Rampenlicht rücken. Einsatzkräfte werden häufig von Schaulustigen beleidigt und in ihrer Arbeit gestört, erklärte Dozent Ralf Schreier gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zudem begegnen sie oft einem Mangel an Respekt.

Weitere Studenten-Aktionen für Einsatzkräfte von Polizei und Co. geplant

Die Studierenden des Studiengangs Digitale Medienproduktion initiierten das Projekt „#Codeblau“. Sie wollten die tägliche Aufmerksamkeit, die die Stadtmusikanten in Bremen von Touristen erhalten, auf die Blaulichtkräfte lenken. Es gilt als Glücksbringer, die Vorderbeine des Esels mit beiden Händen zu berühren. Am Tag der Aktion konnten die Menschen durch diese Geste ihre Solidarität mit den Menschen in Blaulichtberufen zum Ausdruck bringen, so Schreier.

In Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten planen die Studierenden weitere Aktionen. Diese sollen in den kommenden Wochen in der Region für mehr Anerkennung der Einsatzkräfte werben.

Die Bronzestatue der Bremer Stadtmusikanten ist eine Hommage an das Märchen der Brüder Grimm. Laut der Erzählung machten sich Esel, Hund, Katze und Hahn auf den Weg nach Bremen, um dort ein besseres Leben zu suchen. (kom, dpa)

Hinweis: Dieser dpa-Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.