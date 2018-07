Sieger beim Flugtag im Europahafen kommt aus Weyhe

Bremen - Von Martin Kowalewski. Wie weit kann ein Fleischwolf fliegen? Der Fleischwolf des Teams „La maquina con carne“ hat zumindest Flügel. Das Team zeigt einen lustigen Tanz, ein Metzger jagt Kühe, das Beil in der Hand.

Danach macht sich Pilot Amr Fadhl (25) bereit auf der Startrampe im Europahafen. Der Energydrink-Hersteller „Red Bull“ hat einen Flugtag in der Überseestadt organisiert. Einige tausend Zuschauern sind dabei.

Die Besucher sehen bei Sonnenschein die Starts von 40 Fluggeräten und deren anschließende Bruchlandung auf dem Wasser. Alle Teams zeigen vor dem Start eine 30 Sekunden lange Show. An allen Seiten des Europahafens ist es gerappelt voll.

Die vier Teammitglieder von „La maguina con carne“ arbeiten in Bremen zusammen als Systemingenieure in der Luftfahrtindustrie. Ihr Flugzeug wiegt weniger als 100 Kilo. Der Pilot sitzt oben, in der Fleischwolföffnung. Unter ihm sind aber keine Messer, sondern ein Brett.

Pilot Fadhel ist schon etwas nervös bei den Startvorbereitungen. „Es kann sein, dass sich das Flugzeug in der Luft dreht. Dann muss ich mit meinem Körper gegenlenken“, sagt er. „Wir haben zwei rechte Flügel gebaut. Das haben wir in der Enge der Garage zu spät gemerkt.“ Als es ernst wird, sagt er: „Verdammt, ist das hoch.“ Der Fleischwolf saust steil hinab ins Wasser.

Red-Bull-Flugtag in Bremen: Objekte, die ins Wasser stürzen

„Die fliegenden Stadtmusikanten“ geben dem Piloten Peer Lewandowski (21) guten Halt. Er sitzt hinter dem Hals des Esels, die anderen Tiere im Rücken. Ein leichtes Fluggerät aus Holz, Stangen, Folien und Styropor, drei Wochenenden Arbeit.

Was man nicht sieht: Der Hahn oben hat einen eigenen Fallschirm. Lewandowski soll den Hahn im Flug loslösen, so dass dieser am Fallschirm zu Wasser geht. „Der Hahn soll auch gerettet werden“, sagt Konstrukteur Peter Glöckner (52) aus München, der einzige Nicht-Bremer in dem vier Mann starken Team. Das klappt allerdings nicht.

„Vielleicht retten wir dazu ein Eselohr“, sagt er. Der Hahn am Fallschirm hätte die erreichte Weite steigern können. Aber Lewandowski kann ihn nicht lösen. Dafür geht es einfach zu schnell abwärts. Auch seine Teamkollegen landen im Wasser.

Immerhin schwimmt der „Mett-Eagle“ gut

Vier Handballerinnen des ATSV Habenhausen schufen als Team „Hackfleisch“ ein Fluggerät, das keine Flügel hat: den „Mett-Eagle“, einen überdimensionierten Mett-Igel, bestehend größtenteils aus Bauschaum.

Schon während die niedliche Schnauze des „Mett-Eagles“ über die Rampe geht, wird Pilotin Christine Köster (27) in die Luft geschleudert und geht neben dem Fluggerät zu Wasser. Die anderen drei Handballerinnen springen hinterher. Der „Mett-Eagle“ schwimmt sicher auf dem Wasser und kann gut von den herbeifahrenden Booten geborgen werden.

Die „Aerobiker“ aus Hannover liefern so richtig Sport. „Hinter dem Namen stecken Aerobic, Aero-Bike und Aerodynamik“, sagt Pilot Jonas Gude (19). Moderator Simon Gosejohann ist beeindruckt von den prächtigen Flügeln des Fliegers: „Wenn man diese Tragflächen sieht, hat man schon eine Erwartungshaltung.“

Das Fluggerät und ihre Showdarbietung seien in etwa gleich wichtig, so Gude. Die „Aerobiker“ tanzen im Aerobic-Stil, bauen kurz ein Rad in ihren Tanz ein. Sie haben schicke Perücken auf. Auch der Flug kann sich sehen lassen: Nach dem Abheben zeigen die Flügel erstmal nach oben.

Bewertet werden schließlich Idee und Umsetzung, Show und Flugweite. Den Sieg holt das Team „Trans Atlanticos“ aus Weyhe. Es baute 90 Jahre nach dem Ost-West-Atlantikflug der Junkers „Bremen“ ein Modell des Fliegers. Und die „Bremen 2.0“ fliegt stolze 19,60 Meter weit, bevor sie zu Wasser geht.

„Bis nach Amerika haben wir es nicht geschafft, aber die 500 Arbeitsstunden haben sich absolut gelohnt“, sagt Brian Warnatsch aus dem Sieger-Team.