Mit Ian Watson und einem Augenzwinkern in Bremen unterwegs

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mit dem sprichwörtlichen Augenzwinkern geschriebene literarische Gebrauchsanweisungen für Reiseziele, Orte und Vereine haben sich zu einer beliebten Lektüre entwickelt. Jetzt gibt es so etwas in dieser Art für Bremen.

Und auf Bremen blickt hier jemand, der zugleich den Blick von innen und von außen hat – wenn das keine Kunst ist! Der irisch-bremische Autor, Lyriker, Literaturwissenschaftler (und Werder-Bremen-Liebhaber) Ian Watson beherrscht sie natürlich, diese Kunst.

Denn von Bremen erzählen, das kann er, mehrfach hat er das ja schon bewiesen. Und so ist der Band mit dem schön doppeldeutigen Titel „Bremen erlesen“ (und dem Untertitel „Wie die Bremer und ihre Stadt so ticken“) erneut eine ausgesprochen vergnügliche Lektüre. Watson schreckt in dem Buch (Edition Falkenberg, 204 Seiten, Preis: 11,90 Euro) auch vor Wahrheiten nicht zurück.

Es soll ja eben gerade kein allgemeingültiger Bremen-Guide sein, sondern ein subjektiv durchwirkter Blick auf die Stadt an der Weser und ihre Eingeborenen und Zugereisten. Und so ist da beispielsweise zu lesen: „Die Straßenbahnendstation Gröpelingen hat den Charme eines osteuropäischen Grenzpostens der 1970er Jahre.“ Aber Watson, 1946 in Belfast geboren und seit mehr als 40 Jahren Bremer, findet auch hier, gleichsam am Ende der Welt, etwas Positives.

„Alles, was Bremen groß gemacht hat“

Nämlich: den Weg zurück in Richtung Stadt. Aber unbedingt, so seine Empfehlung, mit der Straßenbahnlinie 3 (vom Bahn- und Busnetz ist er offenkundig fasziniert). Die Linie 3, ja, sie ist für ihn „eine Perlenkette von Straßenbahn“. „Hier, parallel zur Weser, erfährt man alles, was Bremen groß gemacht hat“, schreibt Watson. „Vom Hafen über die maritim-merkantile Stadtmitte bis zum Weserwehr, das die ganze Stadt sichert.“ Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Vergleichbare Passagen hat das Buch wieder und wieder zu bieten. Es ist im Plauderton geschrieben, aber es ist kein seicht-unverbindliches Geplauder.

Watson hat einen Blick für Reizvolles und Interessantes abseits der üblichen Trampelpfade und Radwege. Und er hat auch einen Blick für Schrullen und Skurrilitäten. Der Autor liebt den Bremer Marktplatz. Und er ärgert sich bei Rundgängen und Rundfahrten über Bausünden. Watson mag sein Bremen gern, das wird deutlich. Dennoch verklärt er es nicht, er erklärt es – aus seiner Sicht eben und damit sehr zur Freude des Lesers.